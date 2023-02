ชวนใจฟูแบบล้ำๆ รับเทศกาลแห่งความรักกับ “Siam Center Presents The Rabbit Year of Luck and Love 2023”

Time Out Bangkok in partnership with Siam Center

The Rabbit Year of Luck and Love 2023

กลับมาอีกครั้งกับเทศกาลแห่งความรัก ที่ปีนี้ใครยังไม่มีแพลนไปไหน เตรียมกุมมือหวานใจแล้วไปที่ สยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ เพราะที่นี่เตรียมเปิดพื้นที่ชวนทุกคนมาเติมความหวานให้ใจฟู ท่ามกลางบรรยากาศของความรักใจกลางสยาม ให้ใจฟูไม่มีสะดุดกับงาน “Siam Center Presents The Rabbit Year of Luck and Love 2023”

เริ่มตั้งแต่การเนรมิตพื้นที่บริเวณเอเทรียม 1 ชั้น ให้กลายเป็นบ้านกระต่ายอินเลิฟเวอร์ชั่นวาเลนไทน์ สีชมพูฟูฟ่อง ในธีมที่คิ้วท์มากยิ่งขึ้น หวานยิ่งขึ้น ด้วยสีโทนชมพู แดง ส้ม และวัสดุที่ให้ความรู้สึกนุ่มละมุน สบายตา อบอุ่นมากกว่าเดิมเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศช่วงเวลาแห่งความรัก พร้อมด้วย CUSCUS The Rabbit และผองเพื่อน ผลงานของศิลปินระดับโลก CusCus the Cuckoos หรือ ชนิดา วรพิทักษ์ ในธีมแสนหวาน ชวนให้ทั้งน้องกระต่ายและพวกเราได้สนุกสนานสังสรรค์กันเต็ม ที่ในสวนผลไม้แห่งจินตนาการใจกลางสยามเซ็นเตอร์

นอกจากนี้บริเวณเดียวกันยังสามารถร่วมสนุกและเติมค่าความหวานให้ความรักทุกรูปแบบ ท่ามกลางบรรยากาศสุดน่ารัก ด้วยกาชาปองแห่งรัก “Wish Me Lucky in Love” มีให้เลือกสองแบบ แบบแรกสุ่มคำทำนายเกี่ยวกับความรัก ประโยคโดนใจ ให้ได้เช็คว่าช่วงนี้สถานการณ์ความรักเป็นแบบไหน หรือจะเลือกเป็นแบบที่สองเลือกสแกนคิวอาร์โค้ดสุ่มรับเพลงเพราะๆ ความหมายหวานๆ จาก What The Duck ไปได้เลย

ใครที่อยากหวนคืนวัยหวานแบบ Y2K ย้อนวัยฝึกความอดทนกว่าจะได้คุยกับหวานใจที่ไม่ใช่แค่ปลายนิ้วจิ้มหน้าจอเหมือนทุกวันนี้ ต้องไม่พลาด "Mr.Post Rabbit” Postcard D.I.Y ที่ครีเอทขึ้นเองได้ด้วยลายใหม่ล่าสุดจากศิลปิน “CusCus the Cuckoos” จำกัดเพียงวันละ 50 ชุดเท่านั้น โดยทั้งสองกิจกรรม เพียงแค่ถ่ายรูปเช็คอินกับน้องกระต่ายที่ตกแต่งอยู่ทั่วศูนย์ฯ พร้อมติดแฮชแท็ก #SiamCenter #TheRabbitYearofLuckandLove ก็สามารถร่วมกิจกรรมได้เลย

เติมความหวานให้ครบถ้วนด้วยพาเหรดสินค้าคอลเลคชั่นพิเศษจาก Absolute Siam Store x CusCus ให้เลือกช็อปกันได้ที่ Absolute Siam Store ร่วมกับศิลปิน CusCus The Cuckoos ออกแบบลวดลาย CusCus The Rabbit และผองเพื่อนสุดคิ้วท์ มาโลดแล่นบนถุงผ้า T Shirt กระเป๋า เดรสเชิ้ต และ เชิ้ตฮาวาย ลายปริ้นต์ เพื่อชาวสยามเซ็นเตอร์โดยเฉพาะ ทั้งสองกิจกรรมนี้สามารถเข้าร่วมเติมความหวานให้สนุกกว่าเคยได้ตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2566

และวาเลนไทน์แบบนี้จะขาดดอกไม้สัญลักษณ์แห่งความรักไปได้อย่างไร ใครกังวลว่าจะมองหาดอกไม้ให้คนข้างๆ ในวันวาเลนไทน์ไม่ทัน ไม่ต้องไปไหนไกล เพราะร้านดอกไม้ชื่อดัง “HOMM FLOWER Pop Up” ได้ยกความหอมและความสวยมาตั้งป็อป-อัพ นำเสนอช่อไม้สวยแปลกตาแบบมินิมัล กันจนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์นี้ พิเศษเพียงนำใบเสร็จซื้อสินค้าจากสยามเซ็นเตอร์มูลค่า 1,500 บาทหรือมากกว่า ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นำไปแลกรับช่อดอกไม้จัดพิเศษ ห่อกระดาษลาย CusCus ได้ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ แบบไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ได้ร่วมกิจกรรมลุ้นโชค ถ่ายภาพ ซื้อของ รับดอกไม้กันครบแล้ว ห้ามพลาดอีกหนึ่งไฮไลต์ตลอดช่วงเทศกาลแห่งความรักนี้ที่สยามเซ็นเตอร์ กับนิทรรศการ Love Does Exist? เรื่องราวความรักต่างมุมมอง ที่ถูกนำมาถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปะจากศิลปินดัง 33 คน 35 ผลงาน ไม่ว่าจะเป็น TU!!, Tanpopoe, Mechanome, THE JUMPairoj Pichet Metakul, Haihaitoon, 3puck, Mamablues, NEV3R, Beya Panicha, Oron & Tomato Head, StylePor, Flowskull, IGUYY, Poyd One, Patart, Hifly, BangBongBoy, KnnFive, Basid, Jecks, A Kid from yesterday, Sippa, Sippin, Takkaphaii, RobertX & Aelie, 0ne, Soul Crazy, Tonrer, Rt Rattee และ FWR* ที่ทั้งหมดพร้อมชวนให้ทุกคนตั้งคำถามว่า “คุณคิดว่ารักแท้มีจริงหรือไม่”

นิทรรศการ Love Does Exist? Exhibition จะเปิดให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ - 10 มีนาคม 2566 ที่ บริเวณชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์

