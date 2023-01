สยามเซ็นเตอร์ชวนฉลองตรุษจีนอย่างมีสไตล์รับความเฮง บนพื้นที่แห่งความครีเอตใจกลางกรุงเทพฯ

Time Out Bangkok in partnership with Siam Center

Time Out Bangkok in partnership with Siam Center วันพุธ 18 มกราคม ค.ศ. 2023

The Rabbit year of Luck and Love 2023

เทศกาลตรุษจีนเวียนมาถึงอีกครั้งและเป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวไทยเชื้อสายจีนจะได้กลับมาพบเจอกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเพื่อฉลองปีใหม่ตามประเพณีจีน แต่ก็ต้องยอมรับว่าช่วงหลังมานี้ตัวเราเองรวมถึงคนรุ่นใหม่หลายๆ คนก็อาจจะรู้สึกว่าตรุษจีนเป็นเทศกาลที่เข้าไม่ถึง ไกลตัว และเป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ไปแทน

Siam Center The Rabbit year of Luck and Love 2023

แต่ปีนี้ สยามเซ็นเตอร์ พื้นที่แห่งความครีเอตใจกลางกรุงเทพฯ เตรียมเปลี่ยนความคิดและนำพาวัฒนธรรมดั้งเดิมที่สืบทอดมายาวนานมาสอดแทรกในไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่อย่างแนบเนียนและยังสามารถเข้าร่วมได้แบบทุกเจนเนอเรชั่นไม่มีใครตกขบวนความเก๋นี้แน่นอนกับงาน Siam Center Presents The Rabbit Year of Luck and Love 2023

Siam Center The Rabbit year of Luck and Love 2023

Siam Center The Rabbit year of Luck and Love 2023

งานนี้ชวนทุกคนไปต้อนรับปีกระต่ายทองภายใต้ธีม SIAM CusCus Into the rabbit hole ตกแต่งพื้นที่ด้วยลวดลาย Rabbit the CUSCUS พร้อมผองเพื่อนคาแร็กเตอร์สุดแฟนตาซี ผลงานของศิลปินไทยระดับโลกอย่าง “กุ๊ก–ชนิดา วรพิทักษ์” แห่ง Cuscus the Cuckoos แบรนด์แฟชั่นที่โดดเด่นเรื่องการใช้ลายพรินต์จากสัตว์หลากหลายชนิด เพื่อบอกเล่าเรื่องราวการก้าวสู่ดินแดนที่เต็มไปด้วยเรื่องราวน่าค้นหาเหมือนบรรยากาศการฉลองตรุษจีนที่มักซ่อนเรื่องราวน่าตื่นเต้นและความพิศวงไว้ท่ามกลางความสดใส

Siam Center The Rabbit year of Luck and Love 2023

Siam Center The Rabbit year of Luck and Love 2023

นอกจากดิสเพลย์น่ารักๆ และมุมถ่ายรูปสวยๆ ทั่วงานแล้ว ในงานยังเต็มไปด้วยกิจกรรมปังๆ ตั้งแต่การเช็กดวงด้วยเซียมซีแบบ Interactive เอาใจสายมูฯ โดยเว็บไซต์ Sanook.com ที่ครอบคลุมทั้งเรื่องเนื้อคู่ การงาน การใช้ชีวิต ให้ทุกคนสามารถกดสุ่มรับคำทำนายได้ด้วยตัวเองและสแกน QR code รับผลทำนายหลังจากสุ่มได้เลขได้เลยทันที การส่งโปสการ์ดมอบความเฮงต่อเนื่องด้วย MR.RABBIT POSTCARD เพียงถ่ายรูปกับน้องกระต่ายในบริเวณงาน หลังจากนั้นโพสต์และแชร์พร้อมแฮชแท็ก #SiamCenter #TheRabbitYearofLuckandLove ก็จะได้ร่วมสนุกครีเอต POSTCARD DIY (กิจกรรมนี้จำกัดสิทธิ์จำนวนวันละ 50 ชุดเท่านั้น)

Siam Center The Rabbit year of Luck and Love 2023

และที่ขาดไม่ได้สำหรับเทศกาลตรุษจีนก็คือซองอั่งเปามงคล DIY ที่เราสามารถเลือกลวดลายตามความชอบได้ด้วยตัวเอง ทั้งหมดออกแบบโดย กุ๊ก–ชนิดา เช่นกัน และพิเศษสำหรับลูกค้าที่มีบิลใช้จ่ายที่ร้านค้าภายในสยามเซ็นเตอร์มูลค่ารวม 500 บาทขึ้นไป นำใบเสร็จรับสิทธิร่วมสนุกกับกิจกรรมอั่งเปา DIY ได้ 2 ซองทันที

Siam Center The Rabbit year of Luck and Love 2023

Siam Center The Rabbit year of Luck and Love 2023

เฮงแล้ว มูแล้ว ก็ปิดท้ายด้วยการเอาใจสายช้อป อัปเดตเทรนด์การแต่งตัวรับเทศกาลตรุษจีนอย่างมีสไตล์ไม่ซ้ำใคร ด้วยสินค้าสุดพิเศษคอลเล็กชั่นตรุษจีนในแบบ Absolute Siam จากแบรนด์ชั้นนำและแบรนด์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ภายในสยามเซ็นเตอร์ รวมถึงสินค้าสุดครีเอตที่จากร้านดัง ไม่ว่าจะเป็นร้าน Rabbit Market by LOFT ที่มาพร้อมคอลเล็กชั่นน้องกระต่ายสุดคิวต์และสินค้ารับเทศกาลตรุษจีน ร้าน BANPRESTO POP UP STORE @ SIAM CENTER ร้านของเล่นโมเดล ฟิกเกอร์ชื่อดังที่รวบรวมสินค้าเอาใจนักสะสมพร้อมโปรโมชั่นพิเศษภายในงาน ที่ลาน Atrium 2 ชั้น G ตั้งแต่วันนี้ถึง 23 มกราคม 2566

Siam Center The Rabbit year of Luck and Love 2023

Siam Center Presents The Rabbit Year of Luck and Love 2023 จะเกิดขึ้นทั่วทั้งสยามเซ็นเตอร์และกิจกรรมไฮไลต์ ณ ลาน Atrium 1 ตั้งแต่วันนี้ - 28 มกราคม 2566 สามารถติดตามอัปเดตรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ เฟสบุ๊กเพจ Siam Center