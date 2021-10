แมริออท บอนวอย เปิดตัว Week of Wonders ดีลพิเศษเฉพาะสมาชิก 7 วันเท่านั้น

Time Out Bangkok in partnership with Marriott Bonvoy

Time Out Bangkok in partnership with Marriott Bonvoy วันอังคาร 12 ตุลาคม 2021

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 8 ตุลาคม 2564 แมริออท บอนวอย โปรแกรมการเดินทางที่ได้รับรางวัลของแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล จุดประกายความต้องการเดินทางอีกครั้ง ด้วยโปรแกรม Week of Wonders สัปดาห์โปรโมชั่นพิเศษประจำปีครั้งที่ 2 สำหรับสมาชิก นำเสนอข้อเสนอที่ยอดเยี่ยมให้เฉพาะสมาชิกแมริออท บอนวอยเท่านั้น

ตั้งแต่วันที่ 7-14 ตุลาคม สมาชิกจะสามารถเข้าถึงความมหัศจรรย์ (Wonders) ในธีมที่หลากหลาย ทั้งการหลีกหนีจากความวุ่นวาย (escape), ความสนุกสนาน (delight), การผจญภัย (adventure), ความสะดวกสบาย (comfort), ความหรูหรา (luxury), การค้นพบ (discovery), และอื่นๆ อีกมาก ข้อเสนอเหล่านี้พบได้ในแบรนด์โรงแรมจำนวนมากของแมริออท บอนวอยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยสมาชิกสามารถร่วมรับข้อเสนอได้หลายอย่าง และมีโอกาสมากขึ้นในการใช้สิทธิประโยชน์ทุกอย่างในโปรแกรมการเดินทางของแมริออท บอนวอย ไม่ว่าจะเป็นการเข้าพักในโรงแรม การสะสมแต้มโบนัส ข้อเสนอการแลกคะแนน หรือการลดราคาให้กับสมาชิก โดยโปรโมชั่นนี้จัดขึ้นเพื่อสมาชิกทุกคน รวมถึงผู้ที่เพิ่งสมัครสมาชิกในช่วงเปิดโปรโมชั่นนี้

เช่นเดียวกับการมอบโอกาสให้สมาชิกได้เร่งสะสมแต้ม Week of Wonders ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสให้สมาชิกในการให้รางวัลแก่ตัวเอง โดยสมาชิกสามารถใช้ข้อเสนอพิเศษในการเข้าพักใน โรงแรมหรู และเพลิดเพลินกับการซื้อสินค้าทางร้านออนไลน์ของแมริออท บอนวอย Marriott Bonvoy Boutiques

ข้อเสนอต่างๆ ตลอดสัปดาห์ Week of Wonders

Wonders of Escape หลบหนีความวุ่นวายกับการลดราคา 25% ในโรงแรมที่ร่วมรายการ ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศจีนแผ่นดินใหญ่) โดยสมาชิกสามารถท่องเที่ยวผ่านโรงแรมหลากหลายของแมริออท บอนวอย ที่ลดราคา 25% ในโรงแรมที่ร่วมรายการทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศจีนแผ่นดินใหญ่)

Wonders of Delight รับคะแนนโบนัส 2,000 คะแนน ในฐานะผู้ถือบัตรเครดิตแมริออท บอนวอย ผู้ถือบัตรเครดิตแมริออท บอนวอย สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 7-14 ตุลาคม 2564 และรับ 2,000 คะแนน เมื่อจองและเข้าพักในโรงแรมที่ร่วมรายการกับแมริออท บอนวอยภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 โดยการเข้าพักต้องรวมการชำระค่าห้องพัก 1 คืน พร้อมเงื่อนไขอื่นๆ

Wonders of Discovery จุดประกายให้กับสปิริตของการค้นพบ เมื่อแลกคะแนนสำหรับเข้าพักฟรี ด้วยเงื่อนไขถูกลงกว่า 33% นักเดินทางที่กระตือรือล้นค้นพบสถานที่ วัฒนธรรม และผู้คนใหม่ๆ ทั้งใกล้และไกล โดยสมาชิกสามารถจองการแลกคะแนนเข้าพักด้วยคะแนนที่น้อยลง สูงสุดถึง 33% ในช่วงโปรโมชั่น Week of Wonders

Wonders of More แผนการท่องเที่ยวแบบรวดเร็วด้วยคะแนนโบนัส และการซื้อคะแนน ในช่วงโปรโมชั่น Week of Wonders สมาชิกจะได้รับคะแนนโบนัส 50% และสมาชิกเอลีท 55% ในการซื้อคะแนนตั้งแต่ 2,000 คะแนนขึ้นไป ทำให้การท่องเที่ยวสถานที่ในฝันเป็นเรื่องที่ง่ายและเร็วขึ้น

Wonders of Luxury ดื่มด่ำไปกับสปา กอล์ฟ การรับประทานอาหาร และอื่นๆ ณ โรงแรมที่เป็นไอคอนของแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนลทั่วโลก สมาชิกที่มองหาการยกระดับประสบการณ์การเดินทางของตัวเอง สามารถทำได้อย่างมีสไตล์ โดยจองข้อเสนอ Week of Wonders Escape to Luxury ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอนี้ แขกที่จองห้องพัก 2 คืนขึ้นไป จะได้รับเครดิตโรงแรมสูงถึง 300 ดอลลาร์สหรัฐ ในการจับจ่ายระหว่างการเข้าพักในโรงแรมระดับหรู ภายใต้แบรนด์ EDITION, โรงแรมและรีสอร์ทเซนต์ รีจิส และโรงแรมเดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน

Wonders of Comfort นำความสะดวกสบายของโรงแรมที่โปรดปรานไปไว้ที่บ้าน สมาชิกสามารถใช้ส่วนลด 20% เมื่อซื้อของทางร้านออนไลน์ของแมริออท บอนวอย Marriot Bonvoy Boutique ทำให้ทุกๆ วันเสมือนเป็นวันพักผ่อน ตั้งแต่เตียงนอน Westin Heavenly ไปจนถึงกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ของ EDITION ไปจนถึงเสื้อคลุมอาบน้ำหนานุ่มจากเดอะริทซ์-คาร์ลตัน นักเดินทางสามารถสัมผัสประสบการณ์ความรื่นรมย์ของการเดินทางที่ดีได้จากสิ่งของเหล่านี้ที่บ้านของตัวเอง

Wonders of Adventure หลีกหนีความซ้ำซากจำเจของทุกๆวัน และตอบรับสิ่งที่โรงแรมของแมริออท บอนวอย เสนอให้ กับโปรโมชั่นทั่วโลกในขณะนี้ สมาชิกที่มองหาการผจญภัย สามารถสะสมคะแนนโบนัส 1,500 คะแนน กับการเข้าพักแต่ละครั้ง ตั้งแต่ตอนนี้จนถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เมื่อลงทะเบียน ที่นี่ สำหรับโปรโมชั่นทั่วโลก ซึ่งจะดำเนินอย่างต่อเนื่องในช่วง Week of Wonders

สำรวจข้อเสนอพิเศษต่างๆในช่วง Week of Wonders และเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขและกติกาต่างๆ กรุณาเยี่ยมชมที่https://hotel-deals.marriott.com/thailand-th

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแมริออท บอนวอย และสมัครสมาชิกได้ฟรี ได้ ที่นี่ พร้อมร่วมพูดคุยได้ที่ @MarriottBonvoy