Westin เผยผลการศึกษาที่จะชวนคุณออกไปวิ่งเพื่อฟื้นฟูกายและใจในช่วงนี้

เวสติน โฮเทลส์ แอน์ รีสอร์ทส์ หนึ่งในแบรนด์โรงแรมในเครือของแมริออท บอนวอย ทั้งหมด 30 แบรนด์ และผู้นำด้านธุรกิจการให้บริการเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีมานานกว่า 1 ทศวรรษ เปิดตัวผลการศึกษาระดับโลกขิ้นใหม่ ที่แสดงให้เห็นถึงผลที่ได้จากการวิ่ง และการฟื้นฟูในระหว่างการเกิดโรคระบาด ในแง่มุมของการดูแลเอาใจใส่ตัวเอง ซึ่งตรงกับวันวิ่งสากล โดย 45% ของผู้ตอบแบบสำรวจชี้ให้เห็นว่า การใส่ใจในความเป็นอยู่ที่ดีของตัวเอง ทำให้พวกเขาค้นพบมุมมองใหม่ในชีวิต เวสทินได้พัฒนาโปรแกรมเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ตอกย้ำความเป็นผู้นำของอุตสาหกรรม เพื่อนำคำตอบให้แก่การฟื้นฟูระดับเวิลด์คลาสมาไว้ที่ปลายนิ้วของนักเดินทาง เมื่อการเดินทางกลับมาอีกครั้ง

เวสทินผนึกกำลังกับไฮเปอร์ไอซ์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการฟื้นฟูร่างกาย ที่ไม่หยุดนิ่งในการสร้างนวัตกรรม เพื่อช่วยให้ผู้คนเคลื่อนไหวร่างกายได้ดีขึ้น และรู้สึกดีที่สุดกับตัวเอง และเพื่อเปิดตัวสถานีฟื้นฟูไฮเปอร์โวลต์อันเลื่องชื่อใน WestinWORKOUT® ฟิตเนสสตูดิโอ 24 ชั่วโมง ในโรงแรมเวสทินบางแห่งทั่วสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ด้วยข้อเสนอสุดพิเศษเป็นครั้งแรก ใช้บริการฟรี! ระบบการฟื้นฟูร่างกายที่ล้ำสมัย กับ Hypervolt เครื่องนวดแบบพกพาคุณภาพสูง ที่จะช่วยให้แขกได้อบอุ่นร่างกาย หรือผ่อนคลายหลังจากการออกกำลังกาย การนั่งเครื่องบินระยะยาว หรือจากการประชุม ตลอดจนนวดเพื่อลดความตึงเครียด โดย Hypervolt เป็นอุปกรณ์เครื่องนวดมือถือ ที่จะส่งแรงกดเป็นจังหวะไปยังจุดที่ต้องการเพื่อรักษากล้ามเนื้อ เร่งเวลาการอบอุ่นร่างกาย และผ่อนคลาย ทั้งช่วยคงความยืดหยุ่น และระดับการเคลื่อนไหว โดยแขกของเวสทิน สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Hyperice เพื่อดูคำแนะนำในการอบอุ่นร่างกาย การฟื้นฟูร่างกาย และวิธีปฏิบัติเพื่อรักษาสภาพร่างกายเป็นประจำ พร้อมติดตามเซสชั่นต่างๆ ที่นำโดยนักกีฬาระดับท็อป เทรนเนอร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ

“โรคระบาดเปรียบเสมือนการปลุกให้ตื่นขึ้น เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลความคิด จิตใจ และร่างกาย แท้จริงแล้ว มากกว่าครึ่งของผู้คนที่เราทำการสำรวจ (52%) บอกว่าพวกเขาให้ความสนใจกับการดูแลตัวเองมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนโรคระบาด และมากกว่า 1 ใน 3 (39%) เชื่อว่าการวิ่งเพื่อฟื้นฟูร่างกายมีความสำคัญกับสุขภาพจิตพอๆ กับสุขภาพร่างกาย” เจนนี โท รองประธาน แบรนด์มาร์เก็ตติ้ง และแบรนด์ แมเนจเมนท์ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าว “เมื่อพูดถึงการทำให้คุณรู้สึกดีที่สุด เรารู้ว่าวิธีที่คุณเคลื่อนไหวร่างกายมีความสำคัญพอๆ กับการผ่อนคลาย เราจึงจับมือกับไฮเปอร์ไอซ์ เพื่อช่วยให้นักเดินทางฟื้นฟูร่างกายได้เร็วขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพของการมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม”

Westin Hotels & Resorts

ดีต่อกล้ามเนื้อ ดีต่อจิตใจ : ผลการศึกษาในระดับโลก พบว่าการวิ่งเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ และการดูแลตัวเอง คือ กิจวัตรประจำอันใหม่ สำหรับการมีสุขภาพดีที่ไม่มีข้อโต้แย้ง

ในปีที่ผ่านมา พบว่า ความสนใจในการวิ่งเพิ่มขึ้นสูง จากการเกิดขึ้นของโรคระบาด โดย 47% ของผู้ตอบแบบสำรวจทั่วโลก บอกว่า การวิ่งหรือจ๊อกกิ้งช่วยทำให้สุขภาพจิตดีขึ้น ในช่วงเวลาของการแพร่ระบาด และมากกว่าครึ่งของผู้ตอบแบบสอบถาม (50.9%) ระบุว่า การวิ่งหรือจ๊อกกิ้ง ช่วยเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีในช่วงเวลาของการแพร่ระบาด

สิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงของโรคระบาดอีกสิ่งคือ ความสนใจใหม่ๆ ในด้านการฟื้นฟูและดูแลตัวเอง โดยผู้คนได้ค้นพบและให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูและดูแลตัวเองมากขึ้น ด้วยการยืดตัว ทำสมาธิ รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ และการนอนหลับ ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม จากผลการศึกษาพบว่า

ผู้ตอบแบบสำรวจมากกว่า 1 ใน 3 (36%) บอกว่า โรคระบาดทำให้พวกเขาตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพจิต และความเป็นอยู่ที่ดี

3 (36%) เกือบ 2 ใน 3 ของผู้ตอบแบบสำรวจ (65%) วางแผนที่จะดูแลตัวเองหลังโรคระบาดต่อไป

3 (65%) มากกว่า 22% ของผู้ตอบแบบสำรวจ เห็นถึงผลลัพธ์ในด้านบวกของความสามารถในการวิ่ง เมื่อได้นำการฟื้นฟูร่างกายเข้ามาร่วมใช้ในกิจวัตรประจำวัน และเกือบ 1 ใน 4 ของผู้ตอบแบบสำรวจ (23.9%) บอกว่า พวกเขาจะโฟกัสเกี่ยวกับการพักผ่อน และผ่อนคลายหลังการออกกำลังกายต่อไป แม้สถานการณ์โรคระบาดได้ผ่านพ้นไปแล้ว

1 4 (23.9%) เกือบ 1 ใน 5 ของผู้ตอบแบบสำรวจ (18%) บอกว่า พวกเขาจะเผื่อเวลาสำหรับการผ่อนคลายให้มากขึ้นหลังการวิ่ง หากมีเครื่องมือที่เหมาะสม

5 (18%) มากกว่า 2 ใน 3 (71.6%) ของผู้ตอบแบบสำรวจเชื่อว่า การนอนหลับพักผ่อนที่ดีในเวลากลางคืนมีความสำคัญต่อสุขภาพร่างกาย และจิตใจ

ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อชีวิตและการเดินทางกลับมาอีกครั้ง มากกว่า 15% ของผู้ตอบแบบสำรวจ วางแผนที่จะรักษาวิธีปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพในช่วงเวลาของโรคระบาดต่อไป เมื่อสามารถกลับมาเดินทางได้อีกครั้ง

“Hypervolt ถูกสร้างขึ้นตามมาตรฐานของนักกีฬาที่ดีที่สุดของโลก โดยค้นพบในศูนย์เทรนนิ่ง และจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญข้างสนามของบรรดาสโมสรกีฬาอาชีพระดับเมเจอร์ พร้อมกันนี้ ยังได้รับความไว้วางไวจากเทรนเนอร์ระดับสูงรอบโลก” จิม ฮูทเทอร์ ซีอีโอของไฮเปอร์ไอซ์ กล่าว “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้นำประสบการณ์ การมีสุขภาพดีระดับพรีเมียมมาสู่โรงแรมเวสทิน ด้วยความร่วมมือที่เป็นเอกลักษณ์ และออกแบบมาเพื่อช่วยให้แขกที่มาเข้าพักรู้สึกดีที่สุด ได้รับความผ่อนคลาย และมีการเดินทางที่ดี”

แคมเปญ Let’s Rise ของเวสทินในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เวสทิน โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ตส์ เพิ่งเปิดตัวแคมเปญที่มุ่งสร้างสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี “Let’s Rise” เพื่อกระตุ้นให้คนท้องถิ่นและบรรดานักเดินทาง กลับมารื้อฟื้นการดูแลสุขภาพ และทำให้ชีวิตและความเป็นอยู่ของพวกเขาดียิ่งขึ้นไปอีก โรงแรมของเวสทินทั้ง 59 แห่งในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ได้ริเริ่มการให้ความสำคัญที่มากขึ้นของการมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ ผ่านประสบการณ์ต่างๆ ของแบรนด์อันเป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังจากผ่านความท้าทายต่างๆ ในปีที่ผ่านมา จากแคมเปญนี้เวสทิน มุ่งหวังว่าจะเป็นแรงกระตุ้นให้ทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน พวกเขาก็จะถูกปลุกขึ้น และเคลื่อนไหวอย่างแอคทีฟ กับ WestinWORKOUT® และโปรแกรมซิกเนเจอร์ของแบรนด์ RunWestin และ Be Moved ผ่านประสบการณ์จาก Sleep Well and Heavenly Spa ของเวสทิน

เวสทิน ได้รังสรรค์วิดีโอแคมเปญที่สร้างแรงบันดาลใจ แสดงให้เห็นถึงเสาหลักของแบรนด์ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อเฉลิมฉลองวันวิ่งสากล และมอบประสบการณ์การมีสุขภาพดีด้วยการเน้นความสำคัญของหลักการ Move Well จึงได้จัดทำวิดีโอพิเศษ แสดงถึงผู้ที่ตื่นขึ้น ยืดตัว และยกระดับจิตใจ พร้อมกับการออกไปสำรวจสิ่งแวดล้อมรอบตัว

สำหรับวันวิ่งสากลนี้ เวสทินได้เชิญชวนนักวิ่งทั่วโลก มาวิ่งไกลขึ้นกว่าเดิม เพื่อโอกาสในการรับรางวัล เป็นอุปกรณ์วิ่งเพื่อการฟื้นฟูของเวสทินโดย Hypervolt

ในวันวิ่งสากล เวสทิน ต้องการที่จะได้ยินว่า อะไรเป็นสิ่งที่จูงใจให้นักวิ่งทุกระดับชั้นตื่นขึ้น และเคลื่อนไหวร่างกายได้ดีในทุกๆ วัน ตั้งแต่การได้พบเจอจุดหมายใหม่ๆ ด้วยการเดินหรือวิ่ง การมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ ในการวิ่งแบบกลุ่ม หรือความรู้สึกของความสำเร็จที่มาจากการได้วิ่งที่ไกลขึ้นกว่าเดิม ในวันที่ 2 มิถุนายน เวสทินสนับสนุนให้ผู้คนเสนอชื่อบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาเคลื่อนไหวร่างกาย ผ่านทางอินสตาแกรมและเฟซบุ๊กของแบรนด์ เพื่อโอกาสในการรับรางวัล เป็นอุปกรณ์วิ่งเพื่อการฟื้นฟูร่างกายของเวสทินโดย Hyperice Hypervolt (มูลค่า 349 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ของรางวัลจากร้านของเวสทิน เพื่อช่วยสนับสนุนการฟื้นฟูอย่างมีสุขภาพดี หลังการออกกำลังกาย รวมทั้งเวสทิน ลาเวนเดอร์ บาล์ม ซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์ ขวดน้ำเวสทิน และอีกมากมาย สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับของรางวัล กรุณาเยี่ยมชมที่ http://westinglobalrunningday.dja.com/

Run Concierges ของเวสทินจะช่วยเพิ่มจังหวะการก้าว ในขณะที่แผนที่ RunWestin จะช่วยให้คุณวิ่งได้เหมือนเป็นท้องถิ่นของคุณเอง

ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมให้บริการ ในด้านการมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี เวสทิน สนับสนุนให้แขกรักษากิจวัตรประจำวันด้วยการวิ่ง โดยเวสทินมี Run Concierges กว่า 225 คนทั่วโลก ผู้ที่จะช่วยให้นักเดินทางไม่ว่าจะเป็นนักวิ่งในระดับใด ได้มีโอกาสมีคู่หูวิ่งในการวิ่งส่วนตัว และยังจัดการวิ่งแบบกลุ่ม เหตุด้วยการวิ่งในเมืองใหม่อาจมีความยาก แผนที่ RunWestin จึงถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักเดินทาง วิ่งได้ราวกับเป็นท้องถิ่นของตัวเอง ด้วยเส้นทางที่มีทัศนียภาพสวยงามที่เลือกสรรมาแล้ว ขึ้นอยู่กับระยะทางที่ต้องการ ในวันวิ่งสากลในปีนี้ โรงแรมเวสทินรอบโลกจะจัดการวิ่งแบบมีระยะห่างทางสังคม เสริมด้วยกิจกรรม ณ สถานที่นั้นๆ ที่ประกาศถึงเสาหลักสำคัญของแบรนด์ 3 ประการ นั่นคือ การเคลื่อนไหวที่ดี การนอนหลับที่ดี และการรับประทานอาหารที่ดี เป็นการเชิดชูการมีสุขภาพที่ดีแบบ 360 องศา

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีสุขภาพดีที่เวสทิน กรุณาเยี่ยมชมที่ westin.marriott.com หรือร่วมพูดคุยที่ @westin และ #runwestin

