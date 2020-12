ต้อนรับคริสต์มาสกับงาน CHILL AT THE PARQ เทศกาลกิน ดื่ม ช้อปสุดชิลครั้งแรกที่ เดอะ ปาร์ค วันนี้-25 ธ.ค. นี้

Tanisorn Vongsoontorn / Time Out Bangkok

คริสต์มาสปีนี้อยากชวนทุกคนไปชิลด้วยกันที่ เดอะ ปาร์ค (The PARQ) ไลฟ์สไตล์มิกซ์ยูสแห่งใหม่ บนถนนพระราม 4 กับงาน CHILL AT THE PARQ เทศกาลกิน ดื่ม ช้อป ที่ทุกคนสามารถมาชิลได้ทั้งวันและสนุกต่อด้วยกันทั้งคืนกับคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง พร้อมบูธอาหารเครื่องดื่ม ตั้งแต่วันนี้จนถึง 25 ธันวาคมนี้

ช่วงกลางวันพบกับ Winter Market บริเวณ Q Step ชั้น 1 เดอะ ปาร์ค ที่รวบรวมร้านค้ากว่า 30 ร้าน ทั้งสินค้าไลฟ์สไตล์ แฟชั่น ของแต่งบ้าน งานคราฟต์ภายใต้คอนเซ็ปต์รักษ์โลก อาทิ S.A.M.B โดยรัศมีแข, Palini, Shabby De Hat, Luminox, Anri Bakery ฯลฯ

เมื่อช้อปครบ 300 บาทขึ้นไปต่อ 1 ใบเสร็จ ก็สามารถนำใบเสร็จมาลงทะเบียนทำ Workshop ได้ฟรี โดยเลือกทำได้ทั้ง Christmas Pizza สอนทำพิซซ่าสำหรับเทศกาลคริสต์มาส โดยร้าน Mama Pasta (19 ธ.ค.) หรือ Tiny Christmas Terrarium จัดสวนคริสต์มาสในขวดแก้ว โดย ร้าน T. Forests (20 ธ.ค.) รวมถึงกิจกรรมเช็คดวงปีหน้ากับหมอดูไพ่ยิปซีและกลุ่ม Modern Tarot และสามารถเขียนสิ่งที่ปรารถนาแล้วนำมาประดับต้นคริสต์มาสในกิจกรรม Well Wishes Together ส่งผ่านความสุขให้เพื่อนๆ ที่มาร่วมงาน

ช่วงเย็นก็ย้ายมาชิลต่อที่ Outdoor Chill Space ที่ตกแต่งด้วยไฟประดับในคอนเซ็ปต์ Snowflake Garden สนุกกับคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง อาทิ Morvasu (14 ธ.ค.), Lipta (16 ธ.ค.), The Rube (18 ธ.ค.), Lula (23 ธ.ค.), Better Weather (25 ธ.ค.) และ Chilling Sunday (25 ธ.ค.) พร้อมชิมอาหารและเครื่องดื่มจากร้านดังที่มาออกบูธเสิร์ฟกันในงาน ไม่ว่าจะเป็น ชงเจริญ, Hyde & Seek, Shari Shari, แสนยอด WOK, Cheat Day by Modish ฯลฯ และถ่ายรูปกับอินเทอร์แอ็กทีฟ Snowflake Animation ที่จะเปลี่ยนใจกลางกรุงเทพฯ ให้รายล้อมไปด้วยหิมะ

CHILL AT THE PARQ จัดขึ้นที่โครงการ เดอะ ปาร์ค ถนนพระราม 4 (ติด MRT ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทางออก 2) เริ่มแล้ววันนี้ - 25 ธันวาคมนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก The PARQ เว็บไซต์ www.theparq.com หรือโทร. 02-081-3500

