ท่องไปในโลกของ Da Vinci กับธีมใหม่ของ House of illumination 6 มี.ค. - 2 พ.ค. 2564

House of illumination งานแสดงดิจิทัลอาร์ตที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลับมาสร้างความตื่นตาตื่นใจอีกครั้งในธีมใหม่ "Think like Da Vinci" นำเสนอผลงานการออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์และการคิดค้นจุดกำเนิดสิ่งต่างๆ บนโลกที่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณความเป็นศิลปินและอัจฉริยะของ Leonardo da Vinci

ห้องจัดแสดงทั้ง 8 ห้อง ยังอัดแน่นไปด้วยแสงสีเสียงและเทคนิคชวนว้าวเหมือนเดิม แต่ถ่ายทอดเนื้อหาที่เปลี่ยนไป ดังนี้

Light Corri/draw อุโมงค์เลเซอร์ที่เปรียบเสมือนประตูพาเราเข้าสู่โลกของ Leonardo da Vinci

Perspective Study ห้องนี้เล่นกับเทคนิคการสะท้อนของกระจกเงาให้ดูลึกลับ ซับซ้อน และน่าค้นหา โดยดึงองค์ประกอบจากภาพ The Adoration of the Magi ของ Leonardo da Vinci มาต่อยอดเป็นชิ้นงานสามมิติร่วมสมัย

Shining Polyhedron นำผลงานภาพวาดรูปทรงเรขาคณิตหลายเหลี่ยม ในหนังสือ The Divine Proportion มาต่อยอดให้กลายเป็นรูปทรงสามมิติร่วมสมัย

Da Vinci Neo-Reflection ถ่ายรูปคู่กับ Mona Lisa ในห้องกระจกสะท้อนที่แสดงถึงการผสมผสานของภาพวาดแห่งยุคศิลปะวิทยาการกับแนวคิดสมัยใหม่

The Glowing Sculpture ประติมากรรมรูปแบบใหม่ที่สร้างสรรค์ผ่านเทคโนโลยีการ ออกแบบแสงสามมิติ (3D Lighting)

ออกแบบแสงสามมิติ (3D Lighting) Perplexed Proportion อุโมงค์สลับลายที่นำภาพ The Vitruvian Man อันโด่งดังของ Leonardo da Vinci มานำเสนอใหม่ให้น่าสนใจยิ่งขึ้น

From Imaginations to Inventions ห้องนี้จัดแสดงแบบจำลองสามมิติของสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ถอดมาจาก ภาพร่างของ Leonardo da Vinci

Davinci-Verse ห้องที่เป็นไฮไลต์ของงาน นำเสนอผลงานต่างๆ ของ Leonardo da Vinci ด้วยเทคนิค projection mapping

House of Illumination: Think like Da Vinci จะเริ่มจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม - 2 พฤษภาคม 2564 ที่ เซ็นทรัลแกลอรี ชั้น 8 ห้างเซ็นทรัล @เซ็นทรัลเวิลด์ ค่าเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่ 350 บาท, นักเรียน นักศึกษา 300 บาท และเด็กสูงไม่เกิน 110 ซม 250 บาท ซื้อบัตรได้ที่หน้างานหรือสอบถามเพิ่มเติมโทร 065-956-0170