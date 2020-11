ย้อนดูงานศิลปกรรมไฟสุดตื่นตา อุ่นเครื่องรอ Awakening Bangkok 2020

Tanisorn Vongsoontorn/Time Out Bangkok

ก่อนการกลับมาของ Awakening Bangkok 2020 งานแสดงไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกรุงเทพฯ ช่วงปลายปีนี้ เราขอพาย้อนกลับไปดูภาพบรรยากาศงาน 2 ปีแรก ที่เปลี่ยนถนนเจริญกรุงยามค่ำคืนให้คึกคักและมีชีวิตชีวาด้วยประติมากรรมไฟสุดตระการตา เพื่อเป็นการอุ่นเครื่องให้พร้อมกับการเล่นกับไฟอีกครั้ง

Awakening Bangkok 2018

Awakening Bangkok 2019

Awakening Bangkok 2020 โดย Time Out จะกลับมาปลุกย่านเจริญกรุงให้ส่องสว่างอีกครั้งระหว่างวันที่ 11-20 ธันวาคม 2563 อัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับงานทั้งหมดก่อนใครได้ที่ Time Out - กรุงเทพฯ เเละ Time Out Bangkok