รับคะแนนโบนัสเร็วขึ้น กับโปรโมชันพิเศษของ Marriott Bonvoy วันนี้ - 18 ต.ค

เครือโรงแรม Marriott อัพเกรดทริปท่องเที่ยวให้กับสมาชิก Marriott Bonvoy โดยสมาชิกที่ลงทะเบียนจะได้รับคะแนนโบนัส 2,500 คะแนน หลังจากชำระค่าที่พักสำหรับการเข้าพักครั้งที่ 1 และการเข้าพักครั้งที่ 2 พิเศษไปกว่านั้น เมื่อเข้าพักโรแรมที่เข้าร่วมรายการเป็นครั้งที่ 3 สมาชิกยังจะได้รับคะแนนโบนัสเพิ่มอีก 5,000 คะแนนอีกด้วย (ได้รับสิทธิ์เพียงครั้งเดียว) โดยโปรโมชั่นนี้ สมาชิกสามารถรับคะแนนโบนัสได้แบบไม่จำกัด หมายความว่า สมาชิกจะยังคงได้รับคะแนนโบนัส 2,500 คะแนน ทุกครั้งเมื่อชำระเงินค่าที่พักตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น ซึ่งยาวไปถึง 18 ตุลาคม ที่จะถึงนี้

รายละเอียดเพิ่มเติมของโปรโมชั่น

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโปรโมชั่น โดยสมาชิกจะสามารถรับคะแนนโบนัสจากการเข้าพัก หลังจากลงทะเบียนแล้วเท่านั้น

สำหรับโรงแรมและรีสอร์ทในเครือแมริออท ที่เข้าร่วมรายการ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ marriott.com/loyalty/earn/hotels.mi

ห้องพัก 1 ห้องต่อ 1 โรงแรมเท่านั้น ที่นับเป็นการเข้าพักของสมาชิก

1 ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับระยะเวลาของการเข้าพัก

วิธีที่ดีที่สุดในการจองที่พัก คือจองโดยตรงที่ com เพราะอัตราราคาผ่านเว็บไซต์ออนไลน์และตัวแทนจำหน่าย ไม่สามารถใช้กับโปรโมชั่นนี้ได้

“ การเข้าพัก ” หมายถึงการพักต่อเนื่องในโรงแรม เดียวกัน โดยไม่คำนึงถึงความถี่ในการเช็คอิน/ เช็คเอาท์ ในการเข้าพักด้วยราคาห้องพักที่ร่วมรายการ (“Qualifying Rate”).

” เดียวกัน โดยไม่คำนึงถึงความถี่ในการเช็คอิน/ (“Qualifying Rate”). การเข้าพักในสถานที่ต่อไปนี้ โฮมส์ แอนด์ วิลลาส์ บาย แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล, เอ็กเซ็กคูสเตย์ (ExecuStay) , แมริออท เอ็กเซ็กคิวทีฟ อพาร์ทเมนต์ และแมริออท เวเคชั่น คลับ ไม่สามารถรับคะแนนโบนัสได้ และการเข้าพักโดยการใช้คะแนนแลกก็ไม่สามารถรับคะแนนโบนัสได้เช่นกัน

แมริออทฯ ได้กำหนดมาตรการด้านความสะอาดใหม่ เพื่อต้อนรับแขกที่กลับเข้าพักในโรงแรม

คณะกรรมการความสะอาดระดับโลกของแมริออทฯ (Marriott Global Cleanliness Council ) ประกอบขึ้นด้วยผู้เชี่ยวชาญของแมริออทฯ และผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกในหลายด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัยของอาหารและน้ำ ด้านความสะอาดและการป้องกันการติดเชื้อ และด้านการปฏิบัติการในโรงแรม โดยคณะกรรมการฯ ได้พัฒนามาตรฐาน, ข้อปฏิบัติ และพฤติกรรมใหม่ของการรักษาความสะอาดในธุรกิจการบริการ สำหรับโรงแรมในเครือแมริออทฯ กว่า 7,400 แห่งทั่วโลก

ประกอบขึ้นด้วยผู้เชี่ยวชาญของแมริออทฯ และผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกในหลายด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัยของอาหารและน้ำ ด้านความสะอาดและการป้องกันการติดเชื้อ และด้านการปฏิบัติการในโรงแรม โดยคณะกรรมการฯ ได้พัฒนามาตรฐาน, 7,400 เทคโนโลยีการทำความสะอาดรูปแบบใหม่ โดยวางแผนเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ เพื่อมาใช้กับโรงแรมและรีสอร์ทในเครือแมริออทฯ ในอีก 2-3 เดือนข้างหน้า อาทิ สเปรย์ฆ่าเชื้อโรคไฟฟ้า, น้ำยาฆ่าเชื้อคุณภาพสูงสุดที่แนะนำโดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค และองค์การอนามัยโลก เพื่อทำความสะอาดพื้นผิวทั้งโรงแรม

เปลี่ยนระบบการทำความสะอาด เมื่อลูกค้าเช็คอินเข้าพักโรงแรมในเครือแมริออทฯ อีก 2-3 เดือนข้างหน้า จะพบกับขั้นตอนการทำความสะอาดที่เพิ่มขึ้น ซึ่งออกแบบมาเพื่อยกมาตรฐานความสะอาดให้สูงขึ้นสำหรับโรงแรม เช่นเดียวกับการปรับปรุงมาตรการสำหรับผู้ร่วมงานและผู้เข้าพัก โดยพัฒนาขึ้นเพื่อให้เข้ากับมาตรการ “การเว้นระยะห่างทางสังคม” ซึ่งหมายถึงการทำความสะอาดที่เข้มข้นขึ้นในบริเวณที่มักถูกสัมผัส เช่น รีโมททีวี ลูกบิดประตู โต๊ะ และเก้าอี้ ตัวควบคุม HVAC พื้นผิวห้องน้ำ และอื่นๆ พร้อมกับจัดวางเฟอร์นิเจอร์ใหม่ในบริเวณที่ใช้ร่วมกัน รวมถึงห้องอาหาร เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ “การเว้นระยะห่างทางสังคม”

HVAC การเช็คอินแบบไร้สัมผัส ด้วยแอพพลิเคชัน “แมริออท บอนวอย” ช่วยผู้เข้าพักสามารถเช็คอิน/ เช็คเอาท์ หรือพูดคุยกับพนักงานสำหรับ “ความต้องการพิเศษ” ต่างๆ ระหว่างเข้าพัก โดยไม่ต้องมีการสัมสัม ในโรงแรมและรีสอร์ทของเครือแมริออทฯ มากกว่า 3,400 แห่ง พร้อมลดกิจกรรมต่างๆ ที่แผนกต้อนรับของโรงแรม โดยใช้สมาร์ทโฟนเป็นกุญแจสำหรับเข้าห้องพัก

3,400 สวมหน้ากากอนามัย นอกเหนือจากการให้พนักงานโรงแรมสวมหน้ากากอนามัย เมื่ออยู่ภายในโรงแรม แมริอออทฯ ได้ขอความร่วมมือนี้ไปยังผู้ที่มาเข้าพักในโรงแรมของเครือแมริออทฯ ในประเทศสหรัฐ อเมริกา แคนาดา รวมถึงประเทศหรือภูมิภาค ที่การสวมหน้ากากอนามัยภายในอาคาร เป็นข้อปฏิบัติในประเทศนั้นๆ อยู่แล้ว

สามารถดูรายละเอียดของโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ marriottbonvoy.com/viewswithabonus

