สนุกไปกับการเดินทางตลอด 200 ปีของ Johnnie Walker ที่ 3 แลนด์มาร์กในงาน Awakening Bangkok 2020

ก่อนเทศกาลแสงไฟ Awakening Bangkok 2020 จะจบลงในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคมนี้ ขอชวนทุกคนไปเยือน 3 แลนด์มาร์กของงานในปีนี้กันอีกสักครั้ง ไม่ว่าจะเป็น Warehouse 30 และ อาคารไปรษณีย์กลาง ที่จัดแสดงผลงานมาตั้งแต่วันแรก รวมถึงจุดแสดงใหม่ที่เพิ่งเปิดให้เข้าชมอย่าง Prince Theatre Heritage Stay ซึ่งทั้ง 3 จุดถูกเนรมิตเป็นพื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางรอบโลกตลอด 200 ปี และการก้าวเดินต่อไปในอนาคตของแบรนด์เครื่องดื่มระดับโลกอย่าง Johnnie Walker



Sereechai Puttes / Time Out Bangkok

แลนด์มาร์กแรกตั้งอยู่ทางทิศใต้ และเป็นจุดแสดงแรกที่แสดงบนแผนที่คือ Prince Theatre Heritage Stay โรงแรมเก่าแก่ในย่านเจริญกรุงที่ครั้งหนึ่งเป็นที่รู้จักในนาม ‘ปรินซ์รามา’ โรงหนังสแตนด์อโลนที่เคยรุ่งเรืองอย่างมากในยุคหนึ่ง ที่นี่ Johnnie Walker พาเราย้อนกลับไปยังอดีตผ่าน The Gateway ผลงานของกลุ่มศิลปิน Don Boy ที่ถูกออกแบบมาให้เป็นอุโมงค์กาลเวลาที่เชื่อมระหว่างโลกเก่าและโลกใหม่

เมื่อลอดอุโมงค์มาแล้ว ทุกคนจะได้พบกับบาร์ที่ Johnnie Walker เตรียมเครื่องดื่มเมนูพิเศษไว้รอเสิร์ฟ พร้อมกับการฉายหนังสารคดี The Man Who Walked Around The World โดย Anthony Wonke ผู้กำกับมือรางวัลระดับโลก ซึ่งเปิดตัวที่งาน Awakening Bangkok 2020 ที่แรก

Tanisorn Vongsoontorn / Time Out Bangkok

ถัดจาก Prince Theatre Heritage Stay ไม่ถึง 1 กิโลเมตร คืออาคารไปรษณีย์กลาง จุดนี้ Johnnie Walker สะท้อนเรื่องราวในโลกปัจจุบันที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ทางเดียวที่เราจะผ่านทุกอุปสรรคไปได้ก็คือ เราต้อง Keep Walking

Tanisorn Vongsoontorn / Time Out Bangkok

ผลงานไฮไลต์ของที่นี่คือ Journie โดยศิลปิน Yimsamer ได้จำลองการก้าวเดินไปบนโลกที่ทุกอย่างไม่เคยหยุดนิ่งมาให้เราได้ดูและสนุกไปกับการมีส่วนร่วมกับผลงาน ด้วยการขึ้นไปเดินบนลู่ที่มีจอภาพขนาดใหญ่ฉายภาพกราฟิกเหนือจินตาการเป็นฉากหลัง

Tanisorn Vongsoontorn / Time Out Bangkok

ออกเดินต่อไปยังอนาคตที่ Warehouse 30 ตื่นตากับผลงาน Take a Walk อีกหนึ่งผลงานของกลุ่มศิลปิน Don Boy ชวนเราท่องไปในป่าแห่งอนาคตที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและจะดำเนินไปเช่นนั้น ไม่ต่างจากความงามตามธรรมชาติที่แปรเปลี่ยนไปได้ทุกเมื่อ แต่ทุกรูปแบบล้วนมีความน่าสนใจในตัวเอง

Awakening Bangkok 2020 จัดถึงวันที่ 20 ธันวาคมนี้เท่านั้น ใครยังไม่ได้ไปเดินชมงานไฟสวยๆ เสาร์อาทิตย์นี้ต้องหาเวลาว่างไปให้ได้ แล้วอย่าลืมแวะไปสนุกกับ 3 แลนด์มาร์กจาก Johnnie Walker ที่เราแนะนำไปวันนี้ด้วยล่ะ