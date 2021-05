สานต่อความเฮี้ยนระลอก 3 'The Conjuring: The Devil Made Me Do It' เตรียมเข้าฉายในโรง 3 มิ.ย. นี้

The Devil Made Me Do It

ใครเป็นคอหนังผีเตรียมตัวกลับเข้าโรงหนังกันอีกครั้งเพื่อต้อนรับความเฮี้ยนบทใหม่จากจักรวาล Conjuring ในภาคที่ 3 ที่ใช้ชื่อว่า ‘The Devil Made Me Do It’ โดย (คาดว่า) จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์วันที่ 3 มิถุนายน ที่จะถึงนี้

ภาคล่าสุดยังคงหยิบเอาเรื่องราวจากแฟ้มคดีของ เอ็ดและลอร์เรน วอร์เรน คู่สามีภรรยานักสืบสวนเรื่องราวเหนือธรรมชาติ มาถ่ายทอด โดยเป็นคดีสะเทือนขวัญที่ถูกบันทึกในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ เป็นครั้งแรกว่า ฆาตกรทำไปเพราะถูกผีสิง

Ben Rothstein C3_06163.dng

Ben Rothstein C3_02726.dng

วีร่า ฟาร์ไมก้า และ แพทริค วิลสัน ยังกลับมาทำหน้าที่นักแสดงนำในบทของ ลอร์เรนและเอ็ด วอร์เร็น เหมือนเดิม ร่วมกับนักแสดงอื่นๆ อาทิ รูอิรี่ โอ’คอนนอร์, ซาร่าห์ แคทเธอรีน ฮุค และจูเลียน ฮิลเลียร์ด ภายใต้การกำกับฯ ของ ไมเคิล ชาเวส (The Curse of La Llorona คำสาปมรณะจากหญิงร่ำไห้) และอำนวยการสร้างฯ โดยเจมส์ วาน และ ปีเตอร์ ซาฟราน ที่การันตีฝีมือด้วยผลงานในจักรวาล Conjuring ทุกเรื่อง

The Conjuring: The Devil Made Me Do It เป็นผลงานเรื่องที่ 7 ในจักรวาล Conjuring หนังแฟรนไชส์สยองขวัญที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ กวาดรายได้ทั่วโลกไปแล้วมากกว่า 1.8 พันล้านเหรียญ โดยหนังเรื่องก่อนหน้าในแฟรนไชส์เดียวกันได้แก่ The Conjuring สองภาคแรก, Annabelle, Annabelle: Creation, The Nun และ Annabelle Comes Home