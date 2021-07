City Envy: พาชมสวนมอสและกล้วยไม้สุดล้ำ ผลงานศิลปะจัดวาง 2 โซนใหม่ จาก teamLab Planets โตเกียว

น่าอิจฉาหลายประเทศทั่วโลกที่ไม่ต้องใช้ชีวิตแบบล็อกดาวน์กันแล้ว หนึ่งในนั้นคือผู้คนในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ที่เวลานี้น่าจะเตรียมความพร้อมกับการเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกในฤดูร้อนนี้อยู่ แต่ก่อนจะถึงงานใหญ่ ตอนนี้ชาวโตเกียวก็กำลังตื่นตากับผลงานศิลปะจัดวาง 2 โซนใหม่ของ teamLab Planets ที่เพิ่งเปิดให้เข้าชมเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคมที่ผ่านมา

ความน่าตื่นเต้นของทั้ง 2 ผลงานคือการจัดแสดงในรูปแบบ Immersive Living Garden ที่ผู้เข้าชมจะได้เพลิดเพลินไปกับความสวยงามของธรรมชาติที่ผสมผสานกับเทคโนโลยีแสง สี เสียงอย่างลงตัว โดยโซนแรกมีชื่อว่า ‘Floating Flower Garden: Flowers and I are of the Same Root, the Garden and I are One’ สวนกล้วยไม้ที่มีกล้วยไม้กว่า 13,000 ต้นที่แขวนอยู่เหนือศีรษะเมื่อคนเดินผ่าน ต้นกล้วยไม้เหล่านี้จะลอยตัวขึ้นโดยอัตโนมัติแล้วค่อยๆ กลับลงมาอยู่ที่เดิม ขณะที่พื้นด้านล่างเป็นกระจกเงา ทำให้ผู้เข้าชมรู้สึกถูกโอบล้อมด้วยกล้วยไม้นานาพันธุ์ที่ส่งกลิ่นหอมแบบเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาของวัน

โซนที่ 2 ถูกจัดแสดงอยู่บริเวณด้านนอกอาคาร มีชื่อว่า ‘Moss Garden of Resonating Microcosms – Solidified Light Color, Sunrise and Sunset’ สวนมอสที่มีตุ๊กตาล้มลุกรูปทรงคล้ายไข่วางกระจายอยู่ทั่วบริเวณ เมื่อเราผลักตัวใดตัวหนึ่งล้มมันจะลุกขึ้นมาใหม่พร้อมกับเปล่งเสียงสะท้อนออกไปรอบๆ พร้อมกับตัวอื่นๆ และเมื่อพระอาทิตย์ตกเจ้าตุ๊กตาล้มลุกเหล่านี้ก็ยังสามารถเปล่งแสงได้ถึง 61 เฉดสี

ทั้งสวนกล้วยไม้และสวนมอส เป็นนิทรรศการชั่วคราวที่เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคมที่ผ่านมาและจะสิ้นสุดจัดการแสดงช่วงปลายปี 2022 พร้อมกับ teamLab Planets Tokyo ระหว่างที่คอยวัคซีนอยู่สามารถเข้าไปเที่ยวทิพย์ได้ที่เว็บไซต์ https://planets.teamlab.art/tokyo