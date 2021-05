แม้โคโรน่าไวรัสจะเกิดขึ้นมานานกว่าหนึ่งปีแล้ว แต่ดูเหมือนการระบาดรอบใหม่ของปีนี้จะส่งผลชัดเจนมากขึ้นกว่าเมื่อปีก่อน โดยเฉพาะกับ ‘ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)’ ที่พวกเราต้องใช้จ่ายกันอยู่ทุกๆ วัน แต่กลายเป็นว่า ที่จริงแล้วพวกเขากำลังลำบากสุดๆ จนตอนนี้ก็มีหลายร้านที่ต้องปิดตัวลงไปอย่างถาวร ซึ่งส่วนหนึ่งก็บอกว่าเป็นเพราะแบกรับค่าใช้จ่ายไม่ไหว (อีกต่อไป) รวมถึงความไม่แน่นอนของคนออกคำสั่งด้วย ที่ทำให้พวกเขาเตรียมความพร้อมได้ยากลำบาก

การสั่งปิดร้านอาหารและบาร์ต่างๆ เราก็เห็นว่าเป็นเรื่องเหมาะสมกับสถานการณ์ เพราะต้องลดความเสี่ยงกระจายโรคติดต่อนี้ให้ลดน้อยลงที่สุด เพื่อจะควบคุมไวรัสได้ ซึ่งเป็นวิธีที่ประเทศส่วนใหญ่เลือกทำด้วย อย่างเช่น สิงคโปร์ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา หรือ สวิตเซอร์แลนด์

ทว่าสิ่งที่ทำให้แต่ละประเทศแตกต่างกัน นั่นก็คือ “การให้ความช่วยเหลือจากรัฐบาล” ที่เรามองว่าสะท้อนการมองเห็นความสำคัญของธุรกิจ F&B ในประเทศได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะกับประเทศไทยที่พูดกันตลอดว่า อาหารเป็นอุตสาหกรรมสร้างรายได้หลักให้ประเทศ แต่ดูเหมือนว่าเวลาที่ผ่านมากว่าหนึ่งปี จะยังไม่มีแผนการช่วยเหลือคนในวงการนี้อย่างจริงจังเลย

ดังนั้น วันนี้เราเลยมี “ตัวอย่างนโยบายช่วยเหลือร้านอาหาร” จากประเทศสหรัฐอเมริกามาให้ดูกัน เพราะดูเหมือนว่าจะเป็นประเทศที่มีแนวทางกางมาอย่างชัดเจนที่สุดในตอนนี้ ว่าในฐานะผู้นำประเทศ ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ได้ประกาศต่อประชาชนชาวอเมริกันว่าจะกอบกู้ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่เขาให้ความสำคัญได้อย่างไรบ้าง

Our Restaurant Revitalization Fund is helping the hard-hit food establishments that need it most. That’s the American Rescue Plan at work. pic.twitter.com/2d5Y6Z6xeR