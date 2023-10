Apple ชวนอัปสกิลศิลปินด้วยเวิร์กช็อปสอนทำเพลงบน iPad และ iPhone โดยศิลปินดัง Sherry, Landokmai และ Lipta

ฉลองการกลับมาของเทศกาลดนตรี Melody of Life เข้าร่วมฟรีทุกกิจกรรม

Sereechai Puttes/Time Out Bangkok

เทศกาลดนตรี Melody of Life กำลังจะกลับมาอีกครั้ง เตรียมไปดูคอนเสิร์ตฟรีพร้อมกันในวันที่ 13 - 15 ตุลาคมนี้ที่ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ และปีนี้ Appleได้ร่วมฉลองการกลับมาของเทศกาลดนตรีกลางกรุงสุดยิ่งใหญ่ ด้วยการเชิญเหล่าศิลปินมาแบ่งปั นประสบการณ์ทางดนตรีในกิจกรรม Today at Apple ซีรีส์ Melody of Life ชวนทุกคนมาเรียนรู้การสร้ างสรรค์เพลงบน iPhone และ iPad ด้วยแอป GarageBand และ Smart Piano เรียนรู้เคล็ดลับและเทคนิคดีๆ ในการแต่งเพลง ร้อยเรียงท่วงทำนอง เขียนคำร้อง และเปิดประสบการณ์การรับฟังเสี ยงเพลงที่เต็มอิ่มสมจริ งในระบบเสียงตามตำแหน่ง (Spatial Audio) จากเหล่าศิลปินมากความสามารถ โดยมีโปรแกรม ดังนี้

เวิร์กช็อป: แต่งคอร์ดด้วย Smart Piano ใน GarageBand กับ SHERRY

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2023

13.00 - 14.30 น.

พบกับ SHERRY วงดนตรีดาวรุ่งที่จะมาเผยวิธีการทำเพลงด้วยสตูดิโอเคลื่อนที่บน iPhone อย่างแอปฯ GarageBand ทุกคนจะได้เรียนรู้วิธีแต่ งเพลงเบื้องต้น ทำความรู้จักกับคอร์ด และสำรวจคุณสมบัติ มากมายของแอปฯ ที่ช่ วยในการทำดนตรีอย่าง Smart Piano รวมถึงได้ลองฝึกแต่ งเพลงของตัวเอง พร้อมชมการแสดงสดจากศิลปิน

เวิร์กช็อป: เรียงร้อยท่อนคอรัสชวนฝัน กับ LANDOKMAI

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2023

13.00 - 14.30 น.

LANDOKMAI ศิลปินดูโอ้จะมาแชร์ประสบการณ์เส้ นทางดนตรี พร้อมถ่ายทอดเทคนิคการร้อยเรี ยงท่วงทำนอง การเลือกคำเด่นๆ ในเนื้อร้อง และการผสานอารมณ์สุดพริ้วไหว เพื่อแต่งเป็นท่อนคอรัสกล่ อมใจในแบบฉบับ “อูปิม-แอนท์” ก่อนจะให้ทุกคนได้ลองฝึกแต่งท่ อนคอรัสของตัวเอง ด้วยแอป GarageBand บน iPhone

โชว์เคส: ค้นพบเมโลดี้โดนใจพร้อมเขียนท่ อนฮุคกับ GarageBand และ Lipta

วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2023

13.00 - 14.30 น.

Lipta ดูโอ้ชื่อดังเจ้ าของงานเพลงหลากสไตล์ จะมาแชร์เบื้องหลังการสร้ างสรรค์ผลงาน พร้อมถ่ายทอดเคล็ดลับในการเปลี่ ยนแรงบันดาลใจเป็นเมโลดี้สุ ดละมุน เทคนิคการแต่งเพลงสุดล้ำ ก่อนสาธิตวิธีการแต่ งทำนองแบบสดๆ ด้วย GarageBand บน iPad และปิดท้ายด้วยช่วงถาม-ตอบกับศิ ลปิน

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฟรีได้ ที่: https://www.apple.com/th/ today/centralworld/