Apple Original เปิดตัวหนังสั้นแนวแอนิเมชั่นเรื่องแรก 'Blush' จะปล่อยให้ชมผ่าน Apple TV+

คนไหนที่ยังไม่มีบัญชี Apple TV+ อาจต้องรีบตัดสินใจกันแล้ว เพราะนอกจากโปรแกรมออริจินัลน่าสนใจๆ อาทิ ภาพยนตร์เรื่อง Cherry ที่นำแสดงโดย ทอม ฮอลแลนด์ หรือ Greyhound หนังเข้าชิงรางวัลออสการ์ที่นำแสดงโดย ทอม แฮงส์ ซึ่งทั้งสองเรื่องนี้จะมีให้รับชมเฉพาะบน Apple TV+ ล่าสุดก็มีการเปิดตัวแอนิเมชั่นใหม่อีกเรื่องที่น่าจับตามอง เพราะเป็นผลงานร่วมกันระหว่าง Apple Original กับสตูดิโอ Skydance Animation ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Skydance Media เจ้าของผลงานหนังดังหลายเรื่อง อาทิ G.I. Joe (2013), World War Z (2013), Mission: Impossible (2018) หรือ The Old Guard (2020)



แอนิเมชั่นเรื่องนี้ชื่อว่า Blush จะปล่อยให้ชมภายใต้ชื่อค่าย Apple/Skydance ซึ่งถือเป็นผลงานร่วมกันเรื่องแรกของ 2 ผู้สร้าง เป็นหนังสั้นเกี่ยวกับชาวสวนผู้เป็นมนุษย์อวกาศ ซึ่งเขาทั้งโดดเดี่ยวและต้องหาทางเอาชีวิตรอดบนดาวเคราะห์ร้าง ก่อนเขาจะได้มาเจอกับ ผู้มาเยือนที่ไร้ตัวตน ซึ่งจะมาทำให้เขาได้พบทางออกที่น่าประทับใจ



หนังสั้นแนวแอนิเมชั่นเรื่องนี้บอกว่าจะทำให้เราได้สัมผัสทั้งการเยียวยา ความหวัง และความรัก ผ่านการเขียนบทและกำกับโดย Joe Mateo นักสร้างภาพยนตร์เบื้องหลัง แอนิเมชั่นดังหลายเรื่อง อาทิ Bolt, Big Hero 6 และ Tangled ส่วนตัว ภาพยนตร์เป็นผลงานของ Heather Schmidt Feng Yanu ผู้อยู่เบื้องหลังผลงานเรื่องอื่นๆ อาทิ Toy Story, Cars, Inside Out, Up หรือ The Princess And The Frog



แอนิเมชั่นเรื่อง Blush มีภาพตัวอย่างปล่อยมาให้ชมก่อนเพียงภาพเดียว สำหรับวันฉายจะประกาศให้ทราบกันเร็วๆ นี้ โดยจะเป็นผลงานแอนิเมชั่นบน Apple TV+ เรื่องถัดไปต่อจาก Wolfwalkers แอนิเมชั่นน่าดูจาก Apple ที่มีชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ในปีนี้