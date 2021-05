5 งานอาร์ตน่าสนใจจากแคมเปญ Arts in Hong Kong ที่เราสามารถนั่งดูได้ที่บ้านตลอดเดือนนี้

ใครยังอินกับกระแส #เที่ยวทิพย์ อยู่ เราขอชวนไปต่อด้วยกันอีกสักงานกับ Arts in Hong Kong แคมเปญโปรโมตงานศิลปะที่จะจัดขึ้นทั่วฮ่องกงตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ (บางงานยาวไปจนถึงเดือนกรกฎคมเลยทีเดียว) ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการการท่องเที่ยวฮ่องกง (Hong Kong Tourism Board: HKTB) และจากทั้งหมด 10 งานที่เกิดขึ้นในแคมเปญนี้ เราได้คัดสรรงานที่น่าสนใจและทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ผ่านหน้าจอมาแนะนำ 5 งาน ตามรายละเอียดด้านล่าง

1. Art Basel (21-23 พฤษภาคม 2564)

Xaume Olleros © Art Basel

งานจัดแสดงศิลปะชั้นนำของโลกที่ผสมผสานระหว่างการจัดแสดงแบบกายภาพและแบบเสมือนจริง ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2564 ณ HKCEC ด้วยการยกแกลอรีชื่อดังจำนวน 104 แห่งจาก 23 ประเทศและเขตการปกครองมาไว้ในที่เดียว พร้อมด้วย 56 บูธย่อยที่จะถ่ายทอดคำบรรยายแบบเรียลไทม์ สำหรับแกลเลอรี่ที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้

ศิลปินระดับโลกที่มาร่วมงาน อาทิ ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช (Rirkrit Tiravanija) ศิลปินร่วมสมัยชาวไทยผู้สร้างงานศิลปะที่ได้รับแรงบรรดาลใจจาก Philip Guston แห่ง Gladstone Gallery, Danh Vō ศิลปินชาวเวียดนาม จาก Take Ninagawa Gallery, Lee Bul ศิลปินชาวเกาหลีจาก PKM Gallery และผลงานของ Fernando Zóbel at Mayoral ชวนดำดิ่งไปกับศิลปะแนวทดลองในปี 1970 จาก Arario Gallery ฯลฯ

สามารถดูการถ่ายทอด "Art Basel Live: Hong Kong" ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.artbasel.com/hong-kong

2. Art Central (20–23 พฤษภาคม 2564)

Art Central

Art Central คืองานแสดงผลงานศิลปะสมัยใหม่ประจำปีของฮ่องกง ซึ่งปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20–23 พฤษภาคม 2564 และจะมีการถ่ายทอดบรรยากาศงานผ่านดาวเทียมเป็นครั้งแรก ควบคู่ไปกับงาน Art Basel ซึ่งจัดขึ้นที่ HKCEC เหมือนกัน ไฮไลต์ของงานมีทั้ง การจัดแสดงงานศิลปะสมัยใหม่กว่า 100 ชิ้นจากศิลปินทั่วทั้งเกาะฮ่องกงที่มาเปิดตัวในงาน รวมถึงโปรเจ็กต์งานปติมากรรม Installation Art 8 ชิ้น จากศิลปินจากทั่วโลก และการเปิดตัว Audience-Activated Installation อย่าง Ink Reveries งานศิลปะสุดล้ำที่ให้ผู้ชมสามารถเป็นส่วนหนึ่งไปกับงานได้จากศิลปินชื่อดังสาย New Media อย่าง Chris Cheung Hon Him

ติดตามงาน Art Central หรือเลือกซื้อผลงานศิลปะได้ด้วยตนเองและร่วมรับฟังการเสวนาออนไลน์ที่จัดขึ้นโดย Asia Society Hong Kong Center ได้ที่ http://artcentralhongkong.com/

3. West Kowloon Cultural District (12 มิถุนายน)

Freespace Mural

ในแคมเปญนี้เราจะได้เห็น 3 กิจกรรมน่าสนใจจากเขตวัฒนธรรมเกาลูนตะวันตก ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมที่กำลังเติบโตของฮ่องกง เริ่มด้วย M+ Screening Online (จนถึง 16 พฤษภาคม) การฉายภาพยนตร์สารคดีที่แบ่งโปรแกรมเป็นสองส่วนคือ Cinema และ Disrupted พร้อมเวทีเสวนาในธีม Interrupted Legacies ต่อด้วย Hong Kong Palace Museum (12 มิถุนายน) นำเสนอกิจกรรมเสวนานาออนไลน์กับผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะในประเทศจีนและฮ่องกงที่มาร่วมพูดคุยถึงมรดกที่ส่งต่อกันมาจากยุคสู่ยุค และ Freespace Mural ศิลปิน Calvin Ho @AtomicAttack นำเสนอผลงานจิตกรรมฝาผนังชิ้นแรก ณ กำแพงในเขตเกาลูนตะวันตก เตรียมพร้อมเป็นจุดเช็กอินแห่งใหม่

4. Yim Tin Tsai Arts Festival 2021 (จนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม)

Courtesy of Yim Tin Tsai Arts Festival

Yim Tin Tsai Arts Festival คือเทศกาลแห่งชุมชนศิลปะที่จัดทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ เปิดโอกาสให้เราได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านซึ่งมีพื้นเพเป็นชาวโรมันคาธอลิกและจีนแคะ แสดงถึงรากเหง้าและความผูกพันธ์ของคน ธรรมชาติ และพื้นที่ ปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 3 (จนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม) นำเสนอผลงานศิลปะจำนวน 31 ชิ้น รวมถึงผลงานใหม่ 14 ชิ้น

Courtesy of Yim Tin Tsai Arts Festival

โดยมีผลงานไฮไลต์ที่ห้ามพลาด อาทิ En+Den Blue Ring Sling โดยศิลปิน YANG Fang-yi, LAI Kuei-chun, LIN Chun-tso งาน Installation Art จากเสื้อสีฟ้าได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งแวดล้อม และสายสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความรักชาวจีนแคะสองช่วงอายุ Who Makes Life Abundant ศิลปิน Hoi Chiu ภาพยนตร์จากภาพเขียนทราย ที่บอกเล่าเรื่องราวของตัวละ Kong และ Ming ที่เกี่ยวข้องกับมิตรภาพ และความผูกพันธ์ต่อ Yim Tin Tsai บ้านเกิดของพวกเขาทั้งสอง และ The Parable of the Good Shepherd ศิลปิน Dominic CHAN, Fr. Pierangelo PAGANI, Albano POLI, Anna KWONG งานศิลปะประเภทโมเสค จากศิลปินพื้นบ้านชาว Yim Tin Tsai ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากนิทานสอนใจ ‘สุนัขเชพเพิร์ดผู้แสนดี’

สามารถเข้าชมผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.yimtintsaiartsfestival.hk/index.php?lang=th

5. Hong Kong Arts Festival (จนถึงเดือนมิถุนายน)

Hong Kong Arts Fesival

ปิดท้ายด้วยเทศกาล Hong Kong Arts Festival ที่จัดโปรแกรม PLUS ผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อเชื่อมต่อกับผู้ชมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะมีการจัดแสดงงานมากมายแบบผสมผสานตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนมิถุนายน ไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการออนไลน์แบบอินเทอร์แอคทีฟ การฉายภาพยนตร์ สารคดี และงานเสวนาออนไลน์จากศิลปินคุณภาพทั้งในวงการภาพยนตร์ ดนตรี หรือจะเป็นการแสดงประเภทต่างๆ อาทิ ละครเวทีออนไลน์สองเรื่องสองรสอย่าง Journey to the West Rewind และ Women Like Us (14-31 พฤษภาคม) ที่นำเสนอผ่านการแสดงโอเปร่าที่ผสานกลิ่นอายของตะวันตกและตะวันออกแบบจีนไว้ และการแสดงโชว์จาก The Hong Kong Jockey Club (14-31 พฤษภาคม) ฉลองครบรอบปีที่ 10 ขนทัพการเต้นแบบ Contemporary Dance และหนึ่งในโชว์ทั้งหมดยังได้แรงบันดาลใจมาจากมวยไทย โดยสามารถสมัครสมาชิกเพื่อรับชมได้ที่ https://www.hk.artsfestival.org/en/programmes/index-plus.html#All