เปิดไฮไลต์ Awakening Bangkok 2020 ก่อนงานเริ่ม 11 ธันวาคมนี้

Awakening Bangkok 2020 เทศกาลแสงไฟประจำปีของกรุงเทพฯ กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในสัปดาห์หน้า และเนื่องจากปี 2020 เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับทุกคน งานในปีนี้จึงกลับมาในธีม RE/WIND/FAST/FORWARD ที่ชวนทุกคนมองย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้น เรียนรู้ ตริตรองอย่างเข้าใจ เพื่อเปิดประตูก้าวไปสู่สิ่งใหม่ได้เร็วและไกลกว่าเดิม

ปีนี้มีผลงานศิลปกรรมไฟกว่า 37 ชิ้น จาก 25 ศิลปินที่ผ่านการคัดเลือกจากทีม Time Out Bangkok จัดแสดงอยู่ใน 20 สถานที่สำคัญทั่วย่านเจริญกรุง อาทิ Prince Theatre Heritage Stay (โรงภาพยนตร์ปรินซ์), อาคารไปรษณีย์กลาง, Bangrak Riverview, ATT19 , River City Bangkok, Patina Bangkok, Continuum Warehouse และ ICONSIAM ฯลฯ

H-Lab

ผลงานที่ถือว่าเป็นไฮไลต์ของปีนี้ ได้แก่ ‘Censorshit’ โดยทีม H-Lab ที่ชวนคุณมาทำลายกรอบของการเซ็นเซอร์ โดยเปิดโอกาสให้คุณพิมพ์ข้อความอะไรก็ได้ลงไปบนแพลตฟอร์มที่ทางสร้างขึ้นมา จากนั้นข้อความจะถูกแปลงเป็นอีโมจิและถูกฉายขึ้นจอ แต่จะมีเพียงคุณและและคนที่คุณต้องการให้รับรู้เท่านั้นที่สามารถถอดรหัสนั้นได้ โดยผลงานชิ้นนี้จัดแสดงอยู่ที่ ATT 19

Digital Picnic

‘CARP TALE’ โดยทีม Digital Picnic ที่หยิบตำนานปลาคาร์ปแดงตัวหนึ่งที่ว่ายทวนน้ำเพื่อข้ามประตูมังกรที่สูงชันจนได้กลายร่างเป็นมังกรและทำให้ปลาคาร์ปกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความเพียรพยายาม มานำเสนอให้ด้วยเทคโนโลยี Projection Mapping ได้อย่างน่าสนใจ ชมผลงานชิ้นนี้ได้ที่ บ้านโซว เฮง ไถ่ ย่านตลาดน้อย

AUTORORA - Autosave Studio

Light Up the city - BGC (Ake Rawdmek)

‘AUTORORA’ โดยทีม Autosave Studio ที่จะพาคุณออกเดินทางสู่จุดศูนย์กลางของแสงเหนือและบันทึกเรื่องราวร่วมกัน ผ่านการจำลองแสงไฟจากจุดกำเนิดแสงให้คล้ายกับแสงเหนือในมุมมองของศิลปิน จัดแสดงอยู่ที่ ดรุณบรรณาลัย ห้องสมุดเด็กปฐมวัย และ Light up the city’ โดย เอก รอดเมฆ จาก BGC glass studio ผลงานที่จะเปลี่ยนทุกเสียงที่ได้ยินเป็นแสงสว่างท่ามกลางความมืดมิดของบ้านพักตำรวจน้ำ

Journie - YIMSAMER

รวมถึง แคมเปญ “KEEP WALKING ให้ไกลกว่าเดิม” จาก จอห์นนี่ วอล์กเกอร์ (Johnnie Walker) ที่มีทั้งการแสดงประติมากรรมไฟสุดยิ่งใหญ่ การฉายภาพยนตร์สารคดี The Man Who Walked Around The World ที่เปิดตัวเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ณ โรงภาพยนตร์ปรินซ์ และกิจกรรมพิเศษอีกมากมายเพื่อเฉลิมฉลอง 200 ปี จอห์นนี่ วอล์กเกอร์

นอกจากการแสดงผลงานศิลปกรรมไฟแล้ว ยังมีกิจกรรมสนุกๆ อีกมากมาย อาทิ มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังจากค่าย What the Duck เมนูพิเศษจากหลากหลายร้านอาหารทั่วย่านที่รังสรรค์มาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ ร้านคา้ชุมชน ร่วมด้วยป็อปอัปบาร์อีกหลายจุดที่จะมาเติมสีสันยามค่ำคืนตลอดระยะเวลาการจัดงาน

Awakening Bangkok 2020 ได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA, จอห์นนี่ วอล์กเกอร์ (Johnnie Walker) ร่วมด้วย Peppermint Field (เปปเปอร์มินต์ ฟิลด์) Prudential (พรูเดนเชียล) และ BGC (บางกอกกลาส) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-20 ธันวาคม (ผลงานบางส่วนที่จะจัดแสดงไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563) บนย่านเจริญกรุง-ตลาดน้อย

ดูจุดแสดงผลงาน สถานที่จัดกิจกรรม และที่จอดรถได้ในแผนที่ด้านล่าง

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.timeout.com/bangkok เฟซบุ๊ก Time Out Bangkok และ Time Out – กรุงเทพฯ