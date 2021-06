BPMC2021 ฉายภาพคำอธิษฐานและความหวังบนตึกเก่า 130 ปี ไฮไลต์จาก Bangkok Design Week 2021

ชวนไปดู Projection Mapping สุดตื่นตาริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่งาน Bangkok Projection Mapping Competition 2021 (BPMC2021) หนึ่งในไฮไลต์ประจำเทศกาล Bangkok Design Week ปีนี้

สำหรับ BPMC2021 คือครั้งที่ 2 ของการประกวดออกแบบสื่อภาพเคลื่อนไหวเพื่อฉายลงบนสถาปัตยกรรม โดยธีมในปีนี้คือ ‘Wish คำอธิษฐานและความหวัง’ และมีโจทย์เป็นตึก East Asiatic ตึกเก่าริมแม่น่้ำเจ้าพระยาที่สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 19 มีอายุราว 130 ปีและยังคงโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมเรอเนสซองส์ใหม่

Tanisorn Vongsoontorn / Time Out Bangkok

Tanisorn Vongsoontorn / Time Out Bangkok

ผลงานภาพคำอธิษฐานและความหวังที่ฉายในงานมีทั้งหมด 19 ผลงานมาจากนักออกแบบ ศิลปินระดับ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปจาก 7 ประเทศทั่วโลก และมีผลงานจาก 5 สตูดิโอชั้นนำที่เชี่ยวชาญในการทำ Projection Mapping ในเมืองไทยมาร่วมโชว์ผลงาน ไม่ว่าจะเป็น Decidekit, Yellaban, From Object to Studio, Site Of Project และ We Wide Wave

งาน BPMC2021 จะจัดไปจนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2564 โดยเปิดให้เข้าชมได้แล้ววันนี้ - 19 มิถุนายน ที่ตึก East Asiatique ซอยเจริญกรุง 40 (บริเวณท่าเรือ โรงแรมโอเรียนเต็ล) มีรอบฉายวันละ 2 รอบ คือ 19.00-20.00 น. และ 20.00-21.00 น. สามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างานหรือสำรองที่นั่งออนไลน์ (ลิงก์ในคอมเมนต์) ส่วนวันที่ 20 มิถุนายน จะเป็นวันประกาศผู้ชนะและพิธีมอบรางวัล

Tanisorn Vongsoontorn / Time Out Bangkok