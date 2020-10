Cyberpunk TH 2020 ละครเวทีแนว sci-fi ที่ชวนเราตั้งคำถามถึงความเชื่อ ศาสนา ความสัมพันธ์ และการมีชีวิตอยู่ในโลกอนาคต

Too Long Theatrea

โลกในอนาคตจะเป็นอย่างไร แน่นอนว่าไม่มีใครรู้ อาจจะใช่หรือไม่ใช่แบบที่เราเห็นในหนัง sci-fi หลายๆ เรื่องก็ได้ แต่ถึงอย่างนั้นเราก็ยังชอบที่จะดูและจินตนาการถึงมันอยู่เสมอ และ Cyberpunk TH 2020 ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่โลกในอนาคตถูกนำมาเล่าใหม่ในบริบทสังคมแบบไทยๆ ในยุคที่มนุษย์ได้พ่ายแพ้แก่โรคระบาดและเทคโนโลยี ในขณะที่ ‘หุ่นยนต์’ ที่มนุษย์สร้างขึ้นมานั้น กลับมีบทบาทมากขึ้น โดยถ่ายทอดผ่านละครเวทีสั้น 4 เรื่อง จาก 4 ผู้กำกับ/เขียนบท และ 4 นักแสดงหลัก

Cyberpunk TH 2020

When Charlie was There ละครเรื่องแรกว่าด้วยเรื่องราวของ มนุษย์นักวิทยาศาสตร์ ที่หมกมุ่นอยู่กับการสร้างหุ่นยนต์ตัวใหม่ด้วยศรัทธาอันแรงกล้าที่มีต่อ Charlie ผู้ให้กำเนิดหุ่นยนต์ กับ หุ่นยนต์ผู้ช่วย ที่พยายามดึงนักวิทยาศาสตร์คนนี้ออกไปเจอโลกภายนอก ซึ่งฉายภาพของโลก Cyberpunk ให้คนดูเห็นได้อย่างชัดเจน ผ่านบทสนทนาของ 2 ตัวละครหลัก รวมทั้งชวนตั้งคำถามเกี่ยวกับความเชื่อและอุดมการณ์ของมนุษย์

Cyberpunk TH 2020

เรื่องเพศ ความรัก และความสัมพันธ์ ถูกพูดถึงใน It’s a fxxking MATCH! ละครเรื่องที่ 2 ที่หยิบประเด็น social distance มาตีความใหม่แบบล้ำหน้าและล้ำลึก (แต่ไม่ล้ำเส้น) เมื่อมนุษย์ไม่สามารถออกจากบ้านได้ จึงต้องอาศัยแอปพลิเคชันหาคู่เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ มีตัวละครหลักเป็น ‘จอย’ A.I. สาวที่กลายเป็น perfect match ของ ‘บอต' หรือโปรแกรมหุ่นยนต์ที่อยู่เบื้องหลังแอปฯ ความน่าสนใจของเรื่องนี้ก็คือ บอต ดันเป็นผู้หญิงเหมือนกันซะอย่างนั้น

Cyberpunk TH 2020

แล้วฝันก็เป็นจริง อีก 5 วัน ผมจะได้ไป The Matrix.. ละครเรื่องที่ 3 ที่ชวนตั้งคำถามว่าการมีชีวิตนิรันดร์ในโลก The Matrix โดยการอัปโหลดระบบประสาทและจิตสำนึกเข้าไป กับการมีชีวิตในร่างกายที่มีวันหมดอายุ แบบไหนดีกว่ากัน? เล่าเรื่องผ่าน 2 แม่ลูกที่มีความคิดในเรื่องนี้ไม่เหมือนกัน

Cyberpunk TH 2020

เรื่องสุดท้ายพูดถึงประเด็นศาสนา ใน อาตมาฝันถึงการปฏิวัติ เรื่องราวของ ‘หลวงปู่’ พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง และญาติโยมได้ซื้อ CVR มาถวาย ทำให้หลวงปู่มีโอกาสใช้ชีวิตที่สองในโลกเสมือนจริงที่ทุกอย่างเป็นไปได้โดยปราศจากข้อจำกัด แม้แต่การบรรลุนิพพาน

มีหลายสิ่งที่เราชื่นชอบและขอชื่นชมในละครเวทีสั้นเรื่องนี้ แต่หลักๆ ก็คือเรื่องประเด็นสังคมอันหลากหลายที่นำมาตีความและเล่าได้อย่างสนุก ขณะเดียวกันก็ได้แง่คิดใหม่ๆ รวมถึงการทำหน้าที่ของทีมนักแสดงที่มีเสน่ห์และทรงพลังมาก โดยทั้ง 4 คน จะรับบทบาทที่ต่างกันไปในแต่ละเรื่อง การทำให้คนดูเชื่อและเห็นความแตกต่างจึงเป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่พวกเขาก็ทำออกมาได้อย่างน่าประทับใจ

Cyberpunk TH 2020 จะเปิดแสดง 2 รอบสุดท้าย ในวันที่ 30-31 ตุลาคม นี้ รอบ 19.30 น. สามารถจองบัตรได้ที่เฟซบุ๊ก Too Long Theatre