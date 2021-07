Watch: ปาล์มมี่-เป๊ก ผลิตโชค โชว์เมดเลย์เพลงดิสนีย์บนยอดตึกมหานคร ฉลองเปิดตัว Disney+ Hotstar ในไทย

เปิดตัวไปแล้วเมื่อวานกับแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง Disney+ Hotstar ที่หลายคนเฝ้ารอมายาวนาน โดยนอกจากลิสต์ความบันเทิงแบบที่ดูวนได้เป็นเดือน ทางดิสนีย์ยังเฉลิมฉลองการเปิดตัวอย่างเป็นทางการด้วยการมัดรวมเอาศิลปินตัวท็อปของไทยถึง 5 คนมาร้องเมดเลย์เพลงดิสนีย์ที่หลายคนยังจำกันได้

Disney+ Hotstar แอลลี, วี วิโอเลต และ บิวกิ้น

โดยเปิดชุดแรกที่พระราชวังพญาไท กับวี-วิโอเลต วอเทียร์, บิวกิ้น พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล และ แอลลี่-อชิรญา นิติพน โดยแอลลี่รับบทแอเรียลกับเพลง "Part of Your World" จาก The Little Mermaid ตามด้วยบิวกิ้นกับ "Beauty and the Beast" จาก Beauty and the Beast และวี วิโอเลต กับ "Reflection" จาก Mulan จบท้ายด้วย "Into the Unknown" จาก Frozen 2 โดยทั้ง 3 คน

Disney+ Hotstar ปาล์มมี่

ก่อนที่จะต่อด้วยชุดสองที่ตื่นตาตื่นใจสุดๆ โดยดิสนีย์จับเอา ปาล์มมี่ และ เป๊ก-ผลิตโชค ขึ้นไปยังยอดตึกมหานคร เพื่อโชว์พลังเสียงร่วมกันในเพลง "Once Upon a Dream" (จาก Sleeping Beauty และ Maleficent), "Circle of Life" (จาก The Lion King), "Let It Go" (จาก Frozen) และ "A Whole New World" (จาก Aladdin)

Disney+ Hotstar เป๊ก ผลิตโชค

ใครที่พลาดชมสด ไปดูย้อนหลังกันได้