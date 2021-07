เปิดโลกคู่ขนานในจักรวาลฮีโร่ ‘What If…?’ แอนิเมชั่นซีรีส์เรื่องแรกจาก Marvel Studio

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหาก… แชดวิก โบสแมน จะกลับมาในบทบาทของ Star Lord แห่ง Guardian Of The Galaxy

แฟนๆ ฮีโร่จักรวาล MCU ที่กำลังคิดถึงพวกเขาเหล่านี้ เตรียมรอชมผลงานเรื่องใหม่ที่ถือเป็น ซีรีส์แอนิเมชั่นเรื่องแรกจาก มาร์เวล สตูดิโอ ได้เลย เพราะคราวนี้สตูดิโอจะพา (แทบ) ทุกตัวละครกลับมาผจญภัยให้เราชมกันอีกครั้ง ทว่าเหตุการณ์อาจต่างจากเดิมไปสักหน่อย

เราว่าหลายคนต้องเคยนั่งดูหนังซูเปอร์ฮีโร่แล้วจินตนาการขึ้นมาบ้างว่า จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหาก… ฮีโร่สลับพลังกัน หรือพาตัวละครอีกเรื่องหนึ่งมาเจอกันในอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งไอเดียนี้แหละที่เราเชื่อว่าเป็นที่มาของ ‘What If…?’ แอนิเมชั่นซีรีส์ที่จะเปิดโลกคู่ขนานในจักรวาลฮีโร่ และทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้ขึ้นมา

อีกทั้งในซีรีส์เรื่องนี้ ผู้มาให้เสียง ทีชาล่า หรือ ‘Black Panther’ ก็คือเจ้าของบทบาทในเวอร์ชั่นคนแสดงเอง ซึ่งก็คือ แชดวิก โบสแมน ที่เราจะได้ยินเสียงของเขาอีกครั้งในผลงานสุดท้ายของเขาเรื่องนี้

Marvel Studios

What If…? จะเล่าเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอีกไทมไลน์หนึ่งของฮีโร่จักรวาล MCU อย่างเช่นในเทรลเลอร์ที่ปล่อยมาให้ชม จะเริ่มจากเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้เกิด Iron Man แต่ทว่าจะเป็นอย่างไรหาก โทนี่ สตาร์ค ถูกช่วยชีวิตไว้โดย คิลมังเกอร์ จากเรื่องแบล็กแพนเธอร์ ...แล้วแบบนี้ใครจะกลายเป็นไอร่อนแมนกันล่ะ

ส่วนกษัตริย์ทีชาล่าผู้เป็นฮีโร่ในคราบของ แบล็กแพนเธอร์ ที่เราคุ้นเคย ก็จะกลายเป็น Star Lord ในเรื่อง Guardian of The Galxy ส่วนสมาชิกคนอื่นๆ บนยานก็ดูเหมือนจะย้ายลงมาทำหน้าที่เป็น The Avengers แทน และสมาชิกทีมอเวนเจอร์สดั้งเดิมจะย้ายไปอยู่ที่ไหนบ้าง คงต้องรอดูกันในซีรีส์เรื่องนี้

ตัวละครส่วนใหญ่ได้นักแสดงดั้งเดิมในเวอร์ชั่นคนมาพากษ์เอง อย่างเช่น ธอร์, โลกิ, นิก ฟิวรี่, แอนท์แมน, คลินท์ บาร์ตัน, บรูซ แบนเนอร์ หรือ ธานอส ส่วนตัวละครอื่นๆ ที่จะกลับมาให้เราชมกันในเวอร์ชั่นการ์ตูนนี้จะมีใครอีก ก็คงต้องติดตามกันต่อไปอีกเช่นกัน

What If…? พร้อมลงจอให้สตรีมชมวันที่ 11 สิงหาคมนี้ เฉพาะบน Disney+ เท่านั้น