หลังจากปิดให้บริการไปหนึ่งปีเต็ม ตอนนี้สวนสนุก ดิสนีย์แลนด์ รีสอร์ต (Disneyland Resort) ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐฯ ก็กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 64 ที่ผ่านมา พร้อมกับบรรยากาศชวนสนุกสนานที่น่าคิดถึง (และน่าไปที่สุด!)

โดยแม้ว่าทุกคนยังต้องสวมหน้ากาก และเว้นระยะห่างต่อกันอยู่ ยกเว้นคาร์แรคเตอร์สวมบทบาททั้งหลาย ที่ยอมปล่อยให้ใส่หน้ากากทำลายภาพฝันของเด็กๆ ไม่ได้จริงๆ แต่ถึงอย่างไรสถานการณ์ที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ก็ทำให้สวนสนุกเริ่มปลดของที่ไม่จำเป็นออกไปทีละชิ้น อย่างเช่น เครื่องวัดอุณหภูมิตรงทางเข้าที่ไม่จำเป็นแล้ว!

วันนี้เราเลยอยากพาทุกคนไปชมภาพสวนสนุกอีกฝั่งโลกที่หลายคนฝันอยากไป ว่าในวันที่กลับมาเปิดให้บริการสวนแห่งจินตนาการอีกครั้ง จะมีบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนะ?

ในวันแรกที่กลับมาเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง บางคนถึงกับหลั่งน้ำตาเพราะความคิดถึง ส่วนพนักงานทุกคนก็ดูแฮปปี้เช่นกันที่ได้กลับมาทำงานในสวนสนุก โดยตัวละครทุกตัวจะมาปรากฎต่อหน้าผู้ชมเช่นเดิม ทว่าจะเว้นระยะห่างไว้เพื่อความปลอดภัย รวมถึงเครื่องเล่นเช่นกันที่จะมีการติดตั้งกระจกป้องกันต่างๆ หากเป็นเครื่องเล่นที่มีการนั่งใกล้ชิดกัน

แม้ว่าจะเห็นคนต่อคิวรอเครื่องเล่นหรือเดินในสวนสนุกไม่หนาแน่นเท่าเมื่อก่อน เพราะตอนนี้จะมีเพียงนักท่องเที่ยวในประเทศเป็นส่วนใหญ่ แต่ถึงอย่างไรก็ยังมีคนมาต่อคิวรอเข้าสวนสนุกกันตั้งแต่เช้าเหมือนกัน แถมบางวันก็ต้องต่อคิวเข้าลานจอดรถด้วย อาจไม่เป็นเช่นนี้ทุกวัน แต่เราก็เชื่อว่าไม่มีเพียงเด็กที่คิดถึง ผู้ใหญ่หลายคนก็คิดถึงบรรยากาศสวนสนุกเช่นกัน แถมหากมาตอนนี้ก็ไม่ต้องรอนาน หรือเบียดกับนักท่องเที่ยวอื่นๆ อีกด้วย

