‘Head In The Clouds’ เทศกาลดนตรีเอเชียนฮิปฮอปของค่าย 88rising จะกลับมาปลายปีนี้ที่แคลิฟอร์เนีย

หลังจากค่ายเพลง 88rising จัดเทศกาลดนตรี “Head In The Clouds” เรื่อยมาตั้งแต่ปี 2018 ซึ่งทุกปีจะมาพร้อมไลน์อัพศิลปินที่ยาวเหยียดและหลากหลายมากๆ ไม่ว่าจะเป็นแนวเพลงหรือเชื้อชาติ อย่างเช่นเมื่อปีก่อนก็มี Joji ศิลปินครึ่งญี่ปุ่น-อเมริกัน, Rich Brian ศิลปินชาวอินโดนีเซีย, Anderson .Paak แร็ปเปอร์ชาวอเมริกัน (สมาชิกวง Silk Sonic) และ iKON บอยแบนด์ฮิปฮอปจากเกาหลีใต้ ซึ่งการยกศิลปินหลายสังกัดมาไว้ในงานเดียวกันนี้ได้ ก็ทำให้แฟนดนตรีตื่นเต้นกับงานนี้ไม่น้อยเลย

ในตอนนี้ เทศกาลดนตรีกลิ่นอายเอเชียนฮิปฮอปก็กำลังจะกลับมาอีกครั้ง และมีแผนจะจัดขึ้นตลอด 2 วันเต็มเป็นครั้งแรก เนื่องจากได้กระแสตอบรับดีขึ้นทุกๆ ปี โดยครั้งนี้ค่ายเพลง 88rising ก็เป็นผู้นำจัดเช่นเดิม และร่วมมือกับ Goldenvoice บริษัทที่เป็นผู้จัดคอนเสิร์ต Coachella

Head In The Clouds 2021 จะจัดขึ้นวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน - อาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายนนี้ โดยสถานที่จัดคือ Brookside at the Rose Bowl สเตเดียมในเมืองลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สำหรับสาเหตุที่เปลี่ยนสถานที่จัดงานจากเดิมคือ Los Angeles State Historic Park มาเป็นสเตเดียมแห่งนี้ก็เพื่อจะรับคนเข้างานได้มากกว่าเดิม

เทศกาลเปิดให้ซื้อบัตรได้แล้วตั้งแต่วันนี้ โดยราคาบัตรเริ่มต้น 199 เหรียญ (ประมาณ 6,200 บาท/2 วัน) ส่วนรายชื่อศิลปินที่จะเข้าร่วมเทศกาลต้องรอติดตามกันเร็วๆ นี้ ตามช่องทางของ 88rising หรือเว็บไซต์ข้อมูลบัตรเทศกาล https://hitcfestival.com





