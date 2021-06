Hilton Hua Hin เปิดเต็มรูปแบบหลังรีโนเวทเสร็จทั้งโรงแรมพร้อมแพ็กเกจราคาดีต้อนรับคนอยากเที่ยว

พอเริ่มออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านกันได้มากขึ้น หลายคนคงกำลังมองหาที่เที่ยวชิลๆ ในวันหยุด และสำหรับสภาพอากาศอย่างบ้านเรา ก็คงไม่มีอะไรจะชิลไปกว่าการได้พักผ่อนริมทะเลอีกแล้ว วันนี้เราเลยจะพาทุกคนเช็กอินที่โรงแรมหรูริมทะเลใกล้กรุงเทพฯ อย่าง Hilton Hua Hin Resort & Spa

ไม่ว่าคุณจะเคยไปพักที่นี่มาแล้วเมื่อหลายปีก่อนหรือยังไม่เคยไปเลยก็ตาม เราเชื่อว่าการไปเยือน Hilton Hua Hin Resort & Spa ครั้งนี้จะต้องทำให้คุณประทับใจแน่นอน เพราะทางโรงแรมเพิ่งเปิดให้บริการเต็มรูปแบบเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา หลังจากยกเครื่องรีโนเวททั้งโรงแรม

Hilton Hua Hin

จุดที่เปลี่ยนไปมากจนเรียกว่าเป็นการพลิกโฉมโรงแรมก็คงจะเป็นเรื่องของการตกแต่งที่เน้นความทันสมัยมากขึ้นในทุกตารางนิ้วแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งองค์ประกอบสำคัญที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะร่วมสมัยแบบไทย เช่น บริเวณล็อบบี้ที่นอกจากจะปรับให้มีพื้นที่กว้างขวางขึ้นแล้ว ยังถูกตกแต่งด้วยลายเส้นกราฟิกคลื่นน้ำทะเล ช่วยเพิ่มความรู้สึกเชื่อมโยงกับวิวทะเลอ่าวไทยตรงหน้าที่คุณสามารถองทะลุผนังกระจกใสบานกว้างบริเวณล็อบบี้ออกไปได้

เช่นเดียวกับพื้นที่บริการอื่นๆ ที่รอต้อนรับคุณอย่างอบอุ่น ไม่ว่าจะเป็น Deca Coffee & Dessert Bar บาร์กาแฟและขนมหวานที่ตกแต่งใหม่ให้ดูทันสมัยมากขึ้น พร้อมเสิร์ฟชา กาแฟ แซนวิช เครื่องดื่มและขนมหวานนานาชนิด

Hilton Hua Hin

ถ้ามากันเป็นครอบครัวและมีเด็กๆ มาด้วย ที่นี่ก็มี Kid’s Club ที่ถือว่าเป็นคิดส์คลับในร่มที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโรงแรมระดับห้าดาวในหัวหิน มีเครื่องเล่นและกิจกรรมสนุกๆ ให้เด็กๆ ของคุณเล่นได้ทั้งวัน ส่วนคุณถ้าอยากนั่งพักสบายๆ ก็มี Executive Lounge ที่พร้อมมอบบริการพิเศษให้เฉพาะแขกของโรงแรมเท่านั้น

Hilton Hua Hin

Hilton Hua Hin

สำหรับร้านอาหารและบาร์ของโรงแรมมีให้นั่งดื่มด่ำมื้อพิเศษในหลากหลายบรรยากาศทั้งร้านในร่มอย่าง The Market Restaurant ที่ชั้นล็อบบี้ ร้านนั่งชิลริมทะเลอย่าง The Beach และ The Garden รวมถึงรูฟท็อปสวยๆ อย่าง White Lotus Rooftop Bar ซึ่งเมนูอาหารก็มีให้เลือกทั้งเอเชี่ยนและตะวันตก

ในส่วนของห้องพัก โรงแรมสูง 17 ชั้น ริมหาดหัวหินแห่งนี้มีห้องพักและห้องสวีทรวม 295 ห้อง ทุกห้องจะมีระเบียงส่วนตัวที่สามารถมองเห็นวิวทะเลสวยๆ สุดลูกหูลูกตา ภายในห้องพักตกแต่งอย่างเรียบง่าย เน้นโทนสีธรรมชาติ ให้ความรู้สึกอบอุ่น พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัยครบครัน

Hilton Hua Hin

Hilton Hua Hin

ใครอยากไปนอนพักริมหาดหัวหิน ตอนนี้ Hilton Hua Hin Resort & Spa มีแพ็กเกจราคาดีที่เปิดให้จองได้ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นกับแพ็กเกจ “Memorable Staycation” ราคา 4,000 บาทต่อคืน สำหรับห้องพักปรับปรุงใหม่ที่มาพร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน และเครดิตมูลค่า 2,000 บาทต่อคืน สำหรับใช้ซื้ออาหาร เครื่องดื่ม และสปาทรีตเมนต์ภายในรีสอร์ท รวมถึงได้รับคะแนนสะสมสำหรับสมาชิก Hilton Honors อีกด้วย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขแพ็กเกจ Memorable Staycation มีดังนี้: