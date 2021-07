นิวยอร์กจัดขบวนพาเรด ยกย่องฮีโร่จาก 14 สายอาชีพที่ช่วยให้เมืองฟื้นจากโควิด

หลังจากนครนิวยอร์กประกาศคลายล็อกดาวน์ทุกรูปแบบ และอนุญาตให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากาก ยกเว้นตอนใช้รถโดยสารสาธารณะ ซึ่งหากมองภาพโดยรวมแล้วล่ะก็ อาจบอกได้ว่าคนในเมืองนี้กำลังกลับมามีชีวิต (ใกล้) ปกติแล้วเต็มที แม้จะยังคงมียอดผู้ติดเชื้อเฉลี่ยประมาณ 300 คนต่อวัน แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีจำนวนชาวนิวยอร์กที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วเกินกว่าครึ่ง

ด้วยเหตุนี้ นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์ก บิล เดอ บลาซิโอ (Bill de Blasio) เลยจัดขบวนพาเรดให้ ‘ฮีโร่ทุกคน’ ที่ทำงานอยู่ในกลุ่มอาชีพกว่า 260 หน้าที่ ซึ่งเป็นผู้เสียสละทำงานหนักในช่วงโรคระบาดครั้งใหญ่นี้ โดยขบวนพาเรดดังกล่าวได้จัดไปเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคมที่ผ่านมา และเป็นพาเรดที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์

Ticker-Tape Parades เป็นพาเรดเฉลิมฉลองที่เริ่มมีมาตั้งแต่ปี 1886 โดยจะเคลื่อนขบวนกันไปบนถนนเส้นบรอดเวย์ หรือเส้นทางที่เรียกว่า “Canyon of Heroes” ซึ่งจะเริ่มจากสวนสาธารณะ The Battery ไปจนถึง City Hall

พาเรดนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่ มีการแบ่งขบวนเป็น 14 ช่วง เพื่อยกย่องคนในทุกกลุ่มอาชีพกว่า 260 หน้าที่ เริ่มตั้งแต่หมอ พยาบาล นักวิจัย พนักงานเดลิเวอรี พนักงานร้านสะดวกซื้อ หน่วยงานดูแลสังคม เจ้าหน้าที่ด่านหน้า พนักงานรถโดยสารสาธารณะ หน่วยงานดูแลเมือง ธุรกิจขนาดเล็ก ศูนย์ดูแลเด็ก สถานศึกษา สถานที่อำนวยความสะดวก หน่วยงานสาธารสุข หน่วยงานเสริม องค์กรสนับสนุน องค์กรสื่อสาร และอีกหลายๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ยังมีดาวเด่นของขบวนพาเรดคือ ‘นางพยาบาลแซนดรา ลินเซย์ (Sandra Lindsay)’ ที่เป็นชาวสหรัฐอเมริกาคนแรกที่ได้รับวัคซีนโควิด-19

“พวกเราจะจดจำความเจ็บปวดจากโศกนาฏกรรมโควิดในครั้งนี้… แต่พวกเราก็ต้องการเฉลิมฉลองให้แก่ฮีโร่ของชาวนิวยอร์กทุกคน นี่จะเป็นพาเรดที่คุณจะจดจำไปตลอดไปชีวิต” นายกเทศมนตรี บิล เดอ บลาซิโอ กล่าวไว้

