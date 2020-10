เตรียมดู Pinocchio และ 12 หนังดี ในเทศกาลหนังอีตาเลียน 2020 16-25 ต.ค.นี้ ที่ House Samyan

Italian Film Festival หรือเทศกาลหนังอิตาเลียน นำโปรแกรมหนังดีจากอีตาลีมาให้คนกรุงเทพฯ ได้ดูกันอีกครั้ง เป็นประจำเช่นทุกปี โดยปีนี้ทางสถานเอกอัคราชฑูติอิตาลีแห่งประเทศไทย จัดฉายที่ House Samyan พร้อมกิจกรรมพิเศษมากมาย ระหว่างวันที่ 16-25 ตุลาคมนี้

Italian Film Festival Bangkok 2020 เริ่มต้นด้วย นิทรรศการภาพวาดและภาพถ่ายจากผู้กำกับภาพยนตร์และนักเขียนบทภาพยนตร์ชื่อดังชาวอิตาลี Federico Fellini และผลงาน A Tribute to Fellini จาก David Lynch ซึ่งเปิดให้เข้าชมฟรีระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2563

จากนั้นจะเริ่มฉายหนังอิตาเลียนในวันที่ 17 ตุลาคม โดยแบ่งเป็น Contemporary Film Program โปรแกรมหนังที่เข้าฉายในอิตาลีในปี 2019 ทั้งหมด 5 เรื่อง ได้แก่ Domino Effect (Alessandro Rossetto), Simple Women (Chiara Malta), The Disappearance of My Mother (Beniamino Barrese), Martin Eden (Pietro Marcello), The Guest (Duccio Chiarini) และมีหนังที่เข้าฉายในปี 2017 รวมอยู่ด้วย 1 เรื่องคือ Blue Kids (Andrea Tagliaferri)

นอกจากนั้นยังมีไฮไลต์เป็น Pinocchio (Matteo Garrone) หนังใหม่ที่หลายคนรอดูในปีนี้ ซึ่งเนื้อเรื่องจะพาเราไปรู้จักกับธาตุแท้ และความเป็นมาของตัวละคร ‘พิน็อกคิโอ’ ที่มีทั้งความลึกลับ น่าพิศวงและร่าเริง โดยหนังจะฉายในวันที่ 17 ตุลาคม รอบ 17.30 น.

อีกหนึ่งโปรแกรมหนังพิเศษในปีนี้คือ Fellini Program เพื่อฉลองครบรอบ 100 ปีเกิดของ Federico Fellini โดยนำผลงานของเขาทั้งหมด 4 เรื่องได้แก่ 8 ½ (1963), La Dolce Vita (1960), Intervista (1987) และ Juliet of the Spirits (1965) รวมทั้งยังมีเวทีเสวนาและกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย สามารถติดตามรายละเอียดงานได้ทางเฟซบุ๊ก Italian Film Festival Bangkok