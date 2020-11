ชวนไปเดิน ‘เข้าซอย ข้าวสาร’ ปลุกถนนสายท่องเที่ยวให้คึกคัก ด้วยอาหาร ดนตรี และงานศิลปะตลอดเดือน พ.ย. นี้

สุดสัปดาห์นี้ที่ถนนข้าวสารจะมีงานสนุกๆ เพื่อดึงคนกลับไปเยือนถนนสายท่องเที่ยวแห่งนี้อีกครั้ง หลังจากปรับปรุงภูมิทัศน์จนสวยงาม เป็นระเบียบและน่าเดินมากขึ้น ซึ่งงานที่ว่าก็คือ ‘Khao San Hide and Seek | เข้าซอย ข้าวสาร’ จัดโดยกลุ่ม #NewWorldOldTown ที่ก่อนหน้านี้เคยจัดนิทรรศการ ARCH SU FEST: 2020 | New World x Old Town เพื่อรวบรวมความทรงจำของผู้คนที่มีต่อห้างร้างนิวเวิลด์ ณ ย่านบางลำพูมาแล้ว

งานที่กำลังจะเกิดขึ้นที่ถนนข้าวสาร กลุ่ม #NewWorldOldTown ได้ร่วมมือกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร (Arch SU), ชมรมเกสรลำพู, ประชาคมบางลำพู, ไกด์เด็กบางลำพู, สมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนข้าวสาร, คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร และ L&E เปลี่ยนความโล่งของถนนข้าวสาร ซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้เป็นพื้นที่เล่าเรื่องราวของถนนข้าวสารที่เคยถูกปิดไว้ ซ่อนไว้ ถูกลืม หรือถูกมองข้ามไป ผ่านหลากหลายกิจกรรม อาทิ

Hide and Seek 14 Stories of Khaosarn การเล่าเรื่องราวที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้ผ่านผู้คนและสิ่งของต่างๆ ในถนนข้าวสาร, Hide and Seek Day and Night Walk เดินทัวร์ถนนข้าวสารในตอนกลางวันและกลางคืนนำโดยไกด์เด็กจากชมรมเกสรลำพู, Hide and Seek Night Walk with Lighting Installation เดินดู Lighting Installation ทั้ง 8 จุด ตามตรอกซอย

Hide and Seek Talk เสวนากับคนรุ่นเก๋า-คนรุ่นใหม่ในย่านถนนข้าวสารผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ที่เพจ บางลำพู everyday, Hide and Seek Play ดูดนตรีและโชว์พิเศษ และ Hide and Seek Workshop ชวนทำเวิร์กช็อป กิจกรรมสนุกๆ ของดีชุมชนย่านบางลำพู และเขตพระนคร โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-15 พฤศจิกายน 2563 ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ๊ก บางลำพู everyday