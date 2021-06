Netflix คอนเฟิร์ม Kingdom: Ashin of the North ภาคแยกของซีรีส์ซอมบี้โชซอน ฉายพร้อมกันทั่วโลก กรกฎาคมนี้

Kingdom: Ashin of the North

หลังจากปิดซีซันสองด้วยการปรากฏตัวของ จอนจีฮยอน แบบเซอร์ไพรซ์คนดู ล่าสุด Netflix ประกาศแล้วว่า Kingdom: Ashin of the North ภาคแยกของซีรีส์ผีดิบเรื่องดังที่นางเอกดังจะรับบทนำ จะฉายพร้อมกันทั่วโลกในวันที่ 23 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้

Kingdom: Ashin of the North จะเล่าถึงเรื่องราวเบื้องหลังของสมุนไพรคืนชีพ ที่เป็นจุดเริ่มต้นของภัยพิบัติที่แผ่ขยายไปทั่วโชซอน โดย จอนจีฮยอน จะรับบท อาชิน นักรบหญิงจากแผนดินทางเหนือที่กุมความลับนี้ โดยตัวอย่างแรกที่ทาง Netflix ปล่อยออกมาวันนี้ (4 มิ.ย.) เปิดเรื่องด้วยอาชินในวัยเด็กถือคบไฟมุ่งหน้าเข้าไปยังถ้ำมืด ที่ซึ่งเธอค้นพบสัญลักษณ์แปลกๆ บนก้อนหิน พร้อมด้วยสมุนไพรลึกลับ ก่อนจะมีข้อความแสดงขึ้นว่า “จะปลุกคนตายให้คืนชีพ มีราคาที่ต้องแลก”

ผู้กำกับคิมซองฮุน และผู้เขียนบทคิมอึนฮี แท็กทีมกลับมารับหน้าที่สำคัญใน Kingdom: Ashin of the North อีกครั้ง หลังจากสร้างความสำเร็จไว้จากสองซีซันก่อนหน้า นอกจากจอนจีฮยอนแล้ว เรายังจะได้พบกับ คิมชีอา นักแสดงเด็กจาก ภาพยนตร์ The House of Us และ Miss Baek ที่จะมารับบทเป็นอาชินวัยเด็ก