Laguna Phuket Pride งานไพรด์ครั้งใหม่ของภูเก็ต 12-15 เมษายนนี้

ในแต่ละปีเราเชื่อว่ามี LGBTQ+ ไทยจำนวนมากที่เดินทางไปร่วมงานไพรด์ซึ่งมักจะจัดขึ้นตามเมืองใหญ่ของประเทศที่เป็นมิตรกับชาว LGBTQ+ อาทิ นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา, เวียนนา ออสเตรีย, มาดริด สเปน, อัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์, เม็กซิโกซิตี้ เม็กซิโก และในเอเชียอย่างกรุงไทเป ไต้หวัน ก็เป็นหนึ่งในจุดหมายยอดนิยมของการร่วมงานไพรด์ของคนไทย

ด้วยสถานการณ์โรคระบาดในปีนี้ การจัดงานไพรด์หรือการเดินทางไปร่วมงานอาจจะยังไม่สะดวก แต่ถ้าใครคิดถึงบรรยากาศความสนุกสนานของขบวนไพรด์หรืออยากเป็นส่วนหนึ่งของมูฟเมนต์สำคัญเพื่อชาว LGBTQ+ ปีนี้ไม่ต้องบินไปต่างประเทศเพราะที่ภูเก็ตกำลังจะมีงานไพรด์ครั้งใหม่

ลากูน่า ภูเก็ต (Laguna Phuket) รีสอร์ทครบวงจรชั้นนำของภูเก็ต จัดงาน Laguna Phuket Pride งานไพรด์ในคอนเซ็ปต์ ‘Better Me, Better You, Better Us. กล้าที่จะเป็นตัวเอง มาสร้างความแตกต่างอย่างเท่าเทียม’ ระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน นี้

กิจกรรมในอีเวนต์ 4 วันเต็มจะมีทั้ง Day & Night Party ปาร์ตี้สนุกๆ ทั้งกลางวันและกลางคืน งานอภิปรายในฟอรัมต่างๆ ที่เกี่ยวกับชาว LGBTQ+ รวมถึง Pride March หรือขบวนไพรด์สุดอลังการ และเซอร์ไพรส์จาก LGBTQ+ ไอคอน ที่จะมาย้ำเตือนความภาคภูมิใจและเป็นหนึ่งเดียวกันของชาว LGBTQ+

สามารถติดตามรายละเอียดการจองห้องพักพร้อมตั๋วเข้างาน Laguna Phuket Pride ได้ที่ https://www.facebook.com/LagunaPhuketPride/ เร็วๆ นี้