Le Petit Chef ชวนออกผจญภัยอีกครั้งผ่านวัตถุดิบชั้นเลิศจากทั่วโลกที่เสิร์ฟพร้อมแอนิเมชั่น 3D ธีมใหม่

ประสบการณ์ทานอาหารไฟน์ไดนิ่งที่สนุก น่ารักและเพลิดเพลินที่สุดอย่าง Le Petit Chef กลับมาให้ทุกคนสัมผัสอีกครั้งที่โรงแรม พาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ ซึ่งครั้งนี้ย้ายจากห้องอาหาร Embassy Room มาอยู่ The Apartment บนชั้น 9 ของโรงแรมที่ใหม่และยิ่งใหญ่กว่าเดิม ส่วนเชฟตัวจิ๋วก็มาในธีมใหม่ “How to Become the World’s Greatest Chef” เล่าเรื่องราวของการเป็นเชฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกของเขา ผ่านการเดินทางไปรอบโลกเพื่อสรรหาวัตถุดิบชั้นเลิศมาเสิร์ฟบนจานคุณ

เชฟปิแอร์ ทาแวร์นิเยร์ คือผู้รังสรรค์อาหาร 5 คอร์ส ครั้งนี้เราออกเดินทางไปกับอาหารชุด Master Chef Experience (4,888++ บาทต่อท่าน เฉพาะรับประทานอาหาร) จานแรกที่เสิร์ฟคือ ‘Canadian lobster tartar’ กุ้งล็อบเตอร์ทาร์ทาร์ที่นำมะเขือเทศอบแห้งสีแดงมาห่อและจัดแจงให้หน้าตาเหมือนล็อบสเตอร์จริงๆ เสิร์ฟคู่กับแบร์ คาเวียร์และซอสสาหร่ายทะเล จานต่อมาคือ ‘Pan seared scallop’ หอยเชลล์ย่าง เนื้อหวานฉ่ำ เสิร์ฟคู่กับ ดอกกระหล่ำ ครีมมิโซะ ไข่ปลา และผักชีลาว

ตามด้วย 2 จานเนื้ออย่าง ‘Australian lamb loin roulade’ เนื้อแกะออสเตรเลียม้วนที่เชฟทำออกมาได้ดี คนที่ไม่กินเนื้อแกะเพราะเรื่องกลิ่นกินได้สบายๆ จานนี้มาพร้อมตับห่าน (รูจิเย่) เห็ดผัด และแยมลูกฟิกซ์ และ ‘Saga A3 wagyu beef striploin’ เนื้อสันนอกซากะวากิว เสิร์ฟคู่หัวขึ้นช่ายฝรั่งรมควัน ข้าวรีซอตโต้ผสมเห็ดทรัฟเฟิลทอดและหน่อไม้ฝรั่ง

สุดท้ายเป็นของหวาน ‘Forest berry & vanilla mousse’ ราสเบอร์รี่มูส วนิลาเครมบูลเล่ เบอร์รี่วาลโรน่า ที่เราสามารถรับบทเชฟ ลงมือตกแต่งจานได้ด้วยตัวเอง

How to Become the World’s Greatest Chef จะจัดแสดงที่ห้องรับประทานอาหารส่วนตัวของ เดอะ อพาร์ทเมนท์ ตั้งอยู่ชั้น 9 โรงแรม พาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2564 โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – วันพฤหัส รอบกลางวัน เวลา 12.30 น. และ รอบเย็นเวลา 19.00 น. ส่วนวันศุกร์ – อาทิตย์ รอบกลางวัน เวลา 12.00 น. , 15.00 น. และ รอบเย็นเวลา 17.30น. , 20.00 น. มีชุดเมนูอาหารให้เลือกดังนี้

Sous Chef Experience ราคา 3,888++ บาทต่อท่าน เฉพาะรับประทานอาหาร

Master Chef Experience ราคา 4,888++ บาทต่อท่าน เฉพาะรับประทานอาหาร

Sous Chef Expereince Vegan ราคา 3,288++ บาทต่อท่าน เฉพาะรับประทานอาหาร

Junior Chef Experience (อายุ 8-14 ปี) ราคา 1,999++ บาทต่อท่าน เฉพาะรับประทานอาหาร

สำรองที่นั่งได้ที่เว็บไซต์ https://lepetitchef.com/bangkok-park-hyatt-lpc3 หรือโทรศัพท์ 02 011 7430 และอีเมล bkkph-fb.admins@hyatt.com