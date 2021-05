แมริออท เปิดตัวกิจกรรมออนไลน์ มอบความมีชีวิตชีวาให้ 3 โรงแรม ASQ ในกรุงเทพฯ

Time Out Bangkok editors

แมริออท บอนวอยช่วยสร้างความมีชีวิตชีวาให้แก่ สถานที่กักตัวทางเลือก (ASQ – Alternative State Quarantine) ในประเทศไทย โดยมอบประสบการณ์หลากหลาย ทั้งในรูปแบบเฉพาะบุคคล และการสร้างปฏิสัมพันธ์ ให้กับแขกที่มาเข้าพักในโรงแรมของเราทั้ง 3 แห่งในกรุงเทพฯ

โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพ, โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ และโรงแรมอลอฟท์ กรุงเทพ สุขุมวิท 11 ต้อนรับผู้เยี่ยมเยียนจากต่างประเทศ รวมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ซึ่งต้องกักตัว 14 วันเมื่อเดินทางเข้าราชอาณาจักร และเพื่อทำให้ช่วงเวลากักตัวมีชีวิตชีวามากขึ้น ทีมงานของโรงแรมในเครือแมริออท ที่ใช้เป็นสถานที่กักตัวทางเลือก จึงได้จัดทำกิจกรรมหลากหลายทั้งสนุกสนานและไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้แขกที่มาเข้าพักสามารถมีส่วนร่วมได้โดยไม่ต้องออกจากห้อง

ที่เลอ เมอริเดียน กรุงเทพ นักเดินทางที่เข้ากักตัวสามารถทำให้ร่างกายฟิต และมีสุขภาพดีภายในห้องพักของตัวเองได้ด้วยกิจกรรมโยคะออนไลน์ และบริการเทรนนิ่งส่วนตัวสำหรับการออกกำลังกายเฉพาะบุคคล โดยผู้ฝึกสอนที่ได้รับการรับรอง ทำการสอนผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom ใช้เวลาต่อวันไม่เกิน 45 นาที ถือเป็นชั้นเรียนส่วนตัวที่ผู้เข้าพักแต่ละคนสามารถจัดการเวลาได้ตามความต้องการ นอกจากนี้ทางโรงแรมพร้อมให้บริการยืมและเช่าอุปกรณ์ออกกำลังกาย เพื่อให้แขกที่เข้าพักสามารถใช้อุปกรณ์ได้อย่างปลอดภัยในห้องพักที่สะดวกสบาย

สุขภาพดีคือสิ่งสำคัญลำดับแรกเสมอที่เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ และโรงแรมได้ตอกย้ำปรัชญาการมีสุขภาพดีด้วยการเปิดตัววิดีโอออกกำลังกายสำหรับแขกที่มาพักกักตัว โดยนำเสนอการออกกำลังกายง่ายๆ เช่น ครันช์, สควอต และกลูท บริดจ์ การออกกำลังกายของโรงแรมเวสทิน ถูกออกแบบมาเพื่อสามารถปฏิบัติได้ในห้องพัก โดยไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ใดๆ

สุดท้ายที่โรงแรมอลอฟท์ กรุงเทพ สุขุมวิท 11 นำเสนอกิจกรรมผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom 3 รูปแบบ เพื่อให้ผู้เข้าพักสามารถเลือกกิจกรรมที่เหมาะกับความสนใจได้ ทั้งชั้นเรียนโยคะออนไลน์ในตอนเช้า ขณะที่ชั้นเรียนศิลปะและงานฝีมือในตอนกลางวัน ทำการสอนผู้กักตัวตกแต่งกระเป๋ากระจูด ผลิตภัณฑ์จากจังหวัดพัทลุง หนึ่งในโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (โอทอป) จากนั้นในตอนค่ำ จะเป็นรายการ “Kahoot Live!” เกมทายคำปริศนาเสมือนจริงที่มีผู้ร่วมเล่นได้ 10 คน พร้อมบัตรกำนัลเงินสดสำหรับผู้ชนะเพื่อใช้จ่ายระหว่างเข้าพัก!

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพ กรุณาเข้าชมที่เว็บไซต์ https://hotel-deals.marriott.com/alternative-state-quarantine-packages-bangkok/

