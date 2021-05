Marriott ชวนสมาชิก Marriott Bonvoy ทำความรู้จัก 6 โรงแรมทั่วไทยที่ต้อนรับเพื่อนสี่ขาของคุณ

เพราะสำหรับหลายคน สัตว์เลี้ยงคือส่วนหนึ่งของครอบครัว เลยเป็นเรื่องน่าเศร้าที่จะต้องพวกเขาไว้ที่บ้านเวลาที่เราไปเที่ยว แต่ถ้าคุณเป็นสมาชิก Marriott Bonvoy ของเครือแมริออทอยู่พอดี เครือโรงแรมใหญ่ที่สุดในโลกอยากชวนคุณมาทำความรู้จักกับโรงแรมและรีสอร์ทของแมริออทในประเทศไทย ที่ตอนนี้ปูพรมต้อนรับสัตว์เลี้ยงของคุณให้มามีช่วงเวลาดีๆ พร้อมกันได้แล้ว

W Bangkok มีโปรแกรม P.A.W. (Pets Are Welcome) ที่ให้คุณได้ใช้เวลาพิเศษกับสัตว์เลี้ยงแสนรัก กับบริการพิเศษมากมายสำหรับเพื่อนสี่ขา รวมถึงชามใส่อาหาร เตียงนอน และอาหารกูร์เมต์จัดเตรียมโดยเชฟของโรงแรมและเสิร์ฟตรงถึงห้องทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง! และพิเศษคือ W Bangkok เอาใจคุณและน้องหมาด้วยการยกเว้นค่าใช้จ่ายสำหรับการนำสัตว์เลี้ยงเข้าพักตลอดปี 2021! นอกจากนั้น น้องหมายังสามารถสังสรรค์กับเพื่อนตัวอื่นๆ ได้ที่สวนกลางแจ้งที่ The House on Sathorn ทุกวันอาทิตย์ ในระหว่างที่คุณนั่งจิบชายามบ่าย หรือรับประทานอาหารจากร้านอาหารพาย

W Bangkok PAW at W Bangkok

โปรแกรม P.A.W. ยังมีที่โรงแรม W Koh Samui ซึ่งสัตว์เลี้ยงสามารถพักผ่อนริมชายหาดกับเจ้าของ เมื่อเช็กอิน เจ้าสี่ขาทุกตัวจะได้รับเวลคัม แพ็ก ซึ่งในนั้นมีของเล่น ขนม ป้ายชื่อของดับเบิลยู โฮเทล และถุงเก็บมูลสัตว์เลี้ยงสำหรับเจ้าของ พร้อมด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการบริการสำหรับสัตว์เลี้ยงของรีสอร์ทในห้องพัก สุนัขและแมวจะมีที่นอนและชามใส่อาหาร รวมทั้งพรมปูพื้นและบริการปูเตียงให้ก่อนนอน โปรแกรม P.A.W. บริการฟรีจนถึงเดือนธันวาคม 2021 สำหรับสัตว์เลี้ยงที่มีน้ำหนัก 18 กิโลกรัม หรือน้อยกว่า

Sathorn Vista, Bangkok – Marriott Executive Apartments จัดเต็มด้วยข้าวของเครื่องใข้ในห้อง เช่น ที่นอน ชามข้าว แผ่นรองฉี่ และขนมต้อนรับ รวมถึงคนพาสัตว์เลี้ยงเดินเล่น นอกจากนี้ ยังมีบริการดูแลสัตว์เลี้ยง (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) ทั้งหมดนี้รวมอาหารเช้าทุกวันสำหรับ 2 คน และอยู่ได้ 24 ชั่วโมงนับจากเวลาเช็กอิน ค่าบริการเริ่มที่เพียง 2499++ บาทต่อคืน ถึง 31 ธันวาคม 2021 คลิกที่นี่ เพื่อจองแพ็กเกจ

Mayfair, Bangkok – Marriott Executive Apartments เข้าใจว่ามันยากที่จะต้องทิ้งสัตว์เลี้ยงแสนรักไว้เมื่อคุณไปพักผ่อนหลายวัน นั่นคือเหตุผลที่แขกที่จองเข้าพัก 30 วันหรือมากกว่านั้นจะสามารถนำแมว น้องหมา กระต่าย หรือสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กอื่นๆ (5 กิโลกรัมหรือต่ำกว่า) มาด้วยกัน

The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok ชวนบรรดาน้องหมาเข้ามาพักที่โรงแรมพร้อมกับเจ้าของ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง พร้อมบริการที่นอน และชามข้าวของน้องหมาภายในห้องพัก โดยสัตว์เลี้ยงจะสามารถร่วมรับประทานอาหารกลางแจ้งที่ริมระเบียงของร้านเดอะ เบเกอรี่ และ เรน ทรี คาเฟ่ ซึ่งจะมีการจัดเตรียมอาหารและน้ำดื่มสำหรับน้องหมา

Rayong Marriott Resort & Spa ชวนคุณไปร่าเริงริมหาดกับน้องหมาและน้องแมว ด้วยราคาพิเศษที่ 1,500 บาทสุทธิ ซึ่งรวมถึงเตียงนอน ชามใส่อาหาร ของเล่น แผ่นรองฉี่ ถุงเก็บมูล และอาหาร 1 มื้อทุกวันสำหรับสุนัข และบริการ คอนโดแมว พร้อมชามใส่อาหาร ของเล่น ถาดฉี่ และอาหารประจำวันสำหรับน้องเหมียว