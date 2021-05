เมอร์เซเดส-เบนซ์ เปิดตัวสติกเกอร์ไลน์สุดน่ารัก ออกแบบโดยศิลปินอิลลัสเตรเตอร์ Tuna Dunn

สติกเกอร์ไลน์ที่ เมอร์เซเดส-เบนซ์ (Mercedes-Benz) เปิดให้เราโหลดกันได้แล้วตอนนี้ เป็นผลงานออกแบบของศิลปินแนวอิลลัสเตรชั่น Tuna Dunn หรือ คุณตุล - ตุลยา ตุลย์วัฒนจิต ที่เราเชื่อว่าหลายคนต้องคุ้นตากับลายเส้นของเขาแน่นอน เพราะศิลปินไปคอนแลปกับแบรนด์ดังต่างๆ อยู่บ่อย รวมถึงครั้งนี้เช่นกัน ที่มาวาดรูปการ์ตูนชายหญิงสุดน่ารัก เรียบง่าย ให้เราโหลดไปใช้ส่งหากันได้ทุกวันเลย

โดยทุกคนสามารถดาวน์โหลดสติกเกอร์ไลน์ได้ฟรีๆ เพียงแค่เพิ่มเพื่อนกับ line official account ด้วยการค้นหาชื่อ "Mercedes-Benz TH" ผ่านแอปพลิเคชั่น Line หลังจากนั้นก็สามารถกดดาวน์โหลดสติกเกอร์ชุด “Here, There and Everywhere” ได้เลย ซึ่งสติกเกอร์จะเปิดให้โหลดกันได้ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2564 เท่านั้น