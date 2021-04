ข้าวมันไก่ Drive-Thru บริการล่าสุดจากโรงแรมมณเฑียร สั่ง-รับเมนูยอดนิยมได้แบบไม่ต้องลงจากรถ

กลับมาเปิดให้บริการใหม่หลังจากปิดปรับปรุงไปกว่าปี ตอนนี้ห้องอาหารเรือนต้น ห้องอาหารหลักของโรงแรมมณเฑียร ก็ต้องปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันที่หลายคนเลือกที่จะห่างกันด้วยการ work from home กับบริการเดลิเวอรี่ ให้คนที่คิดถึงเมนูดังของทางร้าน ไม่ว่าจะเป็น ข้าวมันไก่ ราดหน้าจักรพรรดิ์ และเมนูอื่นๆ กดสั่งได้ผ่านแอปพลิเคชัน LINE MAN หรือ Robinhood



แต่สำหรับใครที่เข็ดขยาดกับค่าส่งราคามหาศาล โรงแรมมณเฑียรก็มีอีกบริการ คือ Drive Thru Pick Up ที่จะอำนวยความสะดวกให้คนที่โอเคกับการขับรถมารับ หรือโรงแรมอยู่ทางผ่าน จะได้ไม่ต้องเสียค่าส่ง เพียงแค่สั่งและวนมารับแบบไม่ต้องลงจากรถ เรียกว่า วิน-วิน กันทั้งสองฝ่าย

Montien Hotel

โดยลูกค้าเพียงแค่โทรสั่งที่หมายเลข 022370015-18 หรือ 0944532828 หรือ LINE @montienbangkok แล้วแวะมารับที่จุด Drive Thru Pick Up บริเวณทางเข้าโรงแรมฝั่งถนนพระราม 4 โดยไม่ต้องลงจากรถ