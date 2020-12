ORGANIKA นำกลิ่นหอมของดอกแม็กโนเลียมาสู่ชุดผลิตภัณฑ์ล่าสุดเพื่อเป็นของขวัญในช่วงปีใหม่

Magic of Magnolia / Organika

ปีใหม่นี้ ออกานิก้า (ORGANIKA) แบรนด์ผลิตภัณฑ์สปาและอโรมาเธอราพีลักซ์ชัวรี่สัญชาติไทย มอบของขวัญรับเทศกาลแห่งความสุข ด้วยชุดผลิตภัณฑ์กลิ่นใหม่ล่าสุด Magic of Magnolia นำเสนอกลิ่นใหม่ที่สกัดจากสเต็มเซลล์ของดอกแมกโนเลีย ในผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบซึ่งประกอบด้วย เทียนอโรม่าเพื่อนวดผ่อนคลาย, กลิ่นหอมปรับอากาศภายในห้องทั้งแบบสเปรย์ และก้านกระจายความหอม, ครีมบำรุงผิวกายและมือ, ผลิตภัณฑ์อาบน้ำ และน้ำมันสกัดบริสุทธิ์ ฯลฯ

กลิ่มหอมของดอกแมกโนเลียจะช่วยบำบัดอาการเหนื่อยล้า ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประเภทบำรุงผิว สเต็มเซลล์ของดอกแมกโนเลียจะช่วยฟื้นฟูบำรุงผิว กักเก็บความชุ่มชื้นได้ยาวนาน พร้อมช่วยปกป้องและลดริ้วรอยอีกด้วย

นอกจากนี้ ในงานเปิดตัวชุดผลิตภัณฑ์กลิ่น Magic of Magnolia ออกานิก้า ยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปภายใต้คอนเซ็ปต์ Power of Scents การทำ Room and Body Mist หรือเสปรย์หอมปรับอากาศที่สร้างสรรค์ความหอมละมุนจากเอสเซนเชียล ออยล์ ซึ่งมีส่วนผสมของน้ำหอมสกัดจากดอกแมกโนเลียเพื่อจัดเป็นชุดของขวัญแสนพิเศษ

Magic of Magnolia มีจำหน่ายแล้วที่ Flagship สุขุมวิท 49 โทร. 02-665 1899 หรือสั่งซื้อออนไลน์ @organikahouse