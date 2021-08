เซ็ตขนมยามบ่ายสไตล์ซีฟู้ด ห้องอาหาร ‘พาย (Paii)’ จัดของกินเล่นพร้อมชาส่งให้ทุกคนจิบเพลินๆ ได้ที่บ้าน

ปกติแล้วหลายคนต้องออกไปนั่งจิบชายามบ่าย หรือนัดเพื่อนคนสำคัญออกไปพูดคุย กินขนมดื่มชากันสัปดาห์ละครั้ง แต่ด้วยสถานการณ์ตอนนี้กลับต้องเบรกทุกอย่างไปแบบยาวๆ เพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกเท่าไหร่หากจะมีบางคนเริ่มคิดถึงบรรยากาศ Afternoon Tea ขึ้นมาบ้าง

สำหรับใครที่ยังไม่เคยลองนั่งจิบชากินขนมแบบชาวอังกฤษ หรือที่เรียกกันว่า ‘มื้อชายามบ่าย (Afternoon Tea)’ เราอยากให้ลองเปิดใจกันดู เพราะเชื่อว่าต้องมีหลายคนติดใจจนอยากไปนั่งสัมผัสในบรรยากาศชวนผ่อนคลายได้เร็วๆ โดยเฉพาะคนที่ชอบกินขนมหรือเป็นสายคาเฟ่ เราว่าอาจได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆ ที่น่าสนุกไม่แพ้กันเลย เพราะการเสิร์ฟ Afternoon Tea ในแต่ละครั้ง จะมาพร้อมของกินเล่นครบทั้งคาวและหวาน เสิร์ฟมาในขนาดพอดีคำ ทำให้ทุกคนชิมขนมหลายๆ อย่างได้ในมื้อเดียว แถมบางครั้งอาจกินจบแล้วรู้สึกอิ่มเหมือนเพิ่งกินอาหารแบบเต็มมื้อไปหมาดๆ

Paii

สำหรับคนที่อยากสั่งมาลองชิมดูที่บ้าน เรามีชุดน้ำชายามบ่ายจากห้องอาหารพาย (Paii) ที่อยู่ใน The House on Sathorn โรงแรมดับเบิลยูฯ (W Bangkok) มาแนะนำให้เลือกกัน โดยอาหารในเซ็ต “Tea Time at Home” ของที่นี่มีความน่าสนใจไม่เบา เพราะเป็นเมนูสไตล์ซีฟู๊ด อย่างเช่น สะเต๊ะกุ้ง พร้อมซอสถั่วและอาจาด, หอยแมลงภู่ซอสต้มยำ หรือทาร์ตแกงเหลืองรวมมิตรทะเล

ซึ่งแน่นอนว่ายังมีเมนูขนมตามฉบับ Afternoon Tea ดั้งเดิมอยู่ด้วย นั่นก็คือ สโคน และเมนูเค้กต่างๆ อีกหลายชิ้น อาทิ ฟินันซิเยเฮเซลนัท (Hazelnut Financier), เอแคลร์มะขาม (Tamarind Éclair) หรือ คาเนเล่ตะไคร้สาคู (Lemongrass-Sago Canelé) โดยทั้งชุดนี้ร้านจะส่งมาให้พร้อมชา 4 รสชาติจาก TWG

ชุดชายามบ่าย Tea Time at Home ราคา 1,450 บาทสุทธิ/ชุด สามารถรับประทานได้ 2 คน เริ่มเปิดให้สั่งและเดลิเวอรี หรือ pick-up เองที่ร้านได้ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคมนี้ เป็นต้นไป และหากใครสั่งในวันแม่ (12 สิงหาคม 2564) จะได้รับม็อคเทลเพิ่มฟรีด้วยนะ

Paii เปิดบริการทุกวัน เวลา 12.00 - 18.00 น. พร้อมบริการส่งฟรีในระยะทาง 10 กิโลเมตรจากโรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ สามารถสั่งซื้อหรือสอบถาม โทร 02 344 4000 หรือ Line @WBangkok