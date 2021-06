เบอร์เกอร์หลากสีส่งท้าย Pride Month จากโรงแรมดับเบิ้ลยูฯ สั่งได้เฉพาะทางเดลิเวอรีในราคา 290 บาท

เซ็ตเบอร์เกอร์ ‘Love Out Loud’ ที่มาพร้อมเฟรนช์ฟราย สลัด เครื่องดื่มแบบอิ่มๆ

พวกเรายังอยู่ในช่วงเดือนแห่งไพรด์ แม้จะเป็นโค้งสุดท้ายก่อนจะหมดเดือนมิถุนายนไปอย่างรวดเร็วอีกเดือน แต่โรงแรมดับเบิลยู กรุงเทพฯ ก็ขอส่งท้ายเทศกาลแห่งความภาคภูมิใจนี้กันหน่อย ด้วยการออกเซ็ตเมนูเบอร์เกอร์หลากสีมาให้ทุกคนสั่งไปลองชิม

เบอร์เกอร์จากชุด ‘Love Out Loud’ ที่จะขายในช่วงเวลาจำกัด มีให้เลือกชิม 3 แบบ คือ เบอร์เกอร์เนื้อวัววากิว ที่ใช้เนื้อจากออสเตรเลีย เติมรสชาติด้วยทรัฟเฟิลมายองเนส ตัดรสด้วยแตงกวาดอง เบอร์เกอร์ไก่ทอดแบบเผ็ด มาพร้อมศรีราชามาโย อะโวคาโด และเอมเมนทัลชีส และสุดท้าย เบอร์เกอร์มังสวิรัติ ที่ตัวแพตตี้ทำจากถั่วเลนทิลและกะหล่ำดอก ราดด้วยซอสโยเกิร์ตและทาฮินี

ทั้งหมดนี้มีเฉพาะผ่านทางเดลิเวอรีเท่านั้น ในราคา 290 บาทสุทธิ แต่ถ้าคนไหนอยากกินเป็นเซ็ตให้อิ่มจุใจ ก็จะมีเฟรนฟรายส์ สลัด และเครื่องดื่มเพิ่มให้ ในราคาเป็นชุด 380 บาทสุทธิเช่นกัน

แล้วยังมีขนมหวานให้สั่งด้วยสำหรับคนไหนที่อยากลอง เป็นเมนูมาการองเข้าธีม pride month ที่มี 4 รสชาติในกล่องเดียว คือ กรองด์ แมร์นิเย่ร์ (Grand Marnier), คาราเมล ยูซุ, บลูเบอร์รี่ โยเกิร์ต และกุหลาบลิ้นจี่ โดยราคาสุทธิ 290 บาท

แต่ละเมนูขายแล้วตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคมนี้เท่านั้น สั่งได้เวลา 12.00 - 22.00 น. ผ่านแอปพลิเคชั่น Foodpanda, Lineman และ Robinhood โดยค้นหาชื่อร้านว่า “ทิปซี่คาว แอท เดอะคิทเช่นเทเบิ้ล (Tipsy Cow at The Kitchen Table)” หรือ “เดอะคิทเช่นเทเบิ้ล (The Kitchen Table)”