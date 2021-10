Squid Game กลายเป็นซีรีส์คนดูเยอะที่สุดของ Netflix เตรียมออกสินค้าให้แฟนๆ ได้สะสม

Squid Game ไม่ได้ฮิตแค่ในไทยหรือเอเชีย แต่กลายเป็นซีรีส์ที่มียอมผู้ชมมากที่สุดของ Netflix ไปแล้ว

ข้อมูลนี้มาจากการแถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของ Netflix ในปีนี้ ที่สตรีมมิงแพลตฟอร์มใหญ่ที่สุดของโลกเผยว่าซีรีส์ดังของเกาหลีใต้มีสมาชิกกว่า 142 ล้านบัญชีได้ชมแล้ว ทิ้งห่างอันดับ 1 เดิมอย่าง Bridgeton ที่มียอดผู้ชม 82 ล้านบัญชีไปแบบไม่เห็นฝุ่น

ความฮิตของ Squid Game ทำให้ Netflix เตรียมจะเข็นสินค้า (consumer products) ออกมาให้แฟนๆ ของซีรีส์ทั่วโลกได้สะสม แต่ทาง Netflix ยังไม่ได้ให้รายละเอียดว่าสินค้าที่ว่านี้จะเป็นอะไร และจะเป็นเจ้าของได้อย่างไร เราก็ต้องนับ เอ-อี-ไอ-โอ-ยู รอกันไปก่อน

นอกจากความตื่นเต้นจากยอดผู้ชมที่ทำให้ผู้บริหาร Netflix เอ่ยถึงกันไม่หยุด ยังมีข้อมูลว่าคอนเทนต์ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ (non-English content) ยังเติบโตกว่าในช่วงที่ผ่านมาถึง 3 เท่า และ Netflix กำลังอยู่ในช่วงซื้อบริษัท The Roald Dahl Story Company เจ้าของลิขสิทธิ์วรรณกรรมเยาวชนอย่าง Charlie and the Chocolate Factory, Matilda, The BFG, James and the Giant Peach, และ Fantastic Mr. Fox และเตรียมพัฒนาวรรณกรรมเหล่านั้นเป็นโปรแกรมที่ใช้คนแสดงจริง