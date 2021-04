เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ ฉลองครบรอบ 10 ปี ด้วยโปรโมชั่นห้องพัก อาหาร เครื่องดื่มแบบพิเศษที่สุดในรอบทศวรรษ

The St. Regis Bangkok

เดือนนี้ เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ โรงแรมหรูในเครือแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล มีอายุครบ 1 ทศวรรษ ของการเปิดให้บริการ และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองโอกาสพิเศษนี้ ทางโรงแรมจึงจัดโปรโมชั่นที่พิเศษที่สุดในรอบ 10 ปี ทั้งแพ็กเกจห้องพัก โปรโมชั่นอาหาร ชุดน้ำชายามบ่าย และซิกเนเจอร์ค็อกเทล

ใครกำลังมองหาแพ็กเกจห้องพักราคาดีที่มาพร้อมกับบริการชั้นเลิศ ทางโรงแรมนำเสนอ ‘แพ็กเกจห้องพัก Cheers to 10’ มองห้อง Deluxe ราคาเริ่มต้น 5,900 บาท++ ต่อคืน สำหรับ 2 ท่าน พร้อมรับ EPIC บุฟเฟต์มื้อค่ำ (วันศุกร์ – เสาร์) หรือ เซตดินเนอร์ 10 คอร์ส (วันอาทิตย์ – พฤหัสบดี) สำหรับ 2 ท่าน ณ ห้องอาหารวูว์ หรืออัปเกรดเป็นอีก 2 ตัวเลือกอย่าง

ห้อง Caroline Astor Suite ราคาเริ่มต้น 10,000 บาท++ ต่อคืน สำหรับ 2 ท่าน

ห้อง John Jacob Astor Suite ราคาเริ่มต้น 18,000 บาท++ ต่อคืน สำหรับ 4 ท่าน

สามารถเช็คอินได้ตั้งแต่ 9.00 น. และเลทเช็คเอาต์ได้ถึง 21.00 น. พร้อมอาหารเช้า ณ ห้องอาหารวูว์ ส่วนมื้อเที่ยงสัมผัสประสบการณ์ไฟน์ไดนิ่งในรูปแบบแชร์ริ่ง ณ อิกนีฟ แบงคอก สำหรับ 2 ท่าน ต่อด้วยชุดน้ำชายามบ่าย ของที่ระลึกและสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกแมริออท บอนวอย สำรองห้องพักได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2564 สำหรับการเข้าพักได้ถึง 30 กันยายน 2564

สำหรับนักชิมที่ไม่อยากพลาดอาหารและเครื่องดื่มรสเลิศ ตลอดเดือนเมษายนและพฤษภาคมนี้ ทางโรงแรมก็มีโปรโมชั่นดีๆ มาให้ร่วมฉลองไม่ว่าจะเป็น ‘เมกาซันเดย์บรันช์’ ณ ห้องอาหารวูว์ อิ่มอร่อยไปกับซีฟู้ดคุณภาพเยี่ยมและอาหารนานาชาติสุดอลังการจากทั่วทุกมุมโลก ในราคา 2,850 บาท++ ต่อท่าน สำหรับอาหาร รวมม็อกเทล น้ำผลไม้ ซอฟท์ดริ๊งค์ ชา กาแฟ เฉพาะวันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 เวลา 12.30 – 15.30 น.

ในช่วงบ่ายของทุกวันก็ยังมีบริการ ‘ชุดน้ำชายามบ่ายแคโรไลน์’ ดื่มด่ำกับชา TWG ที่เบลนด์มาเป็นพิเศษเพื่อโอกาศนี้ พร้อมเพิ่มความหอมอบอวลด้วย Caroline’s Four Hundred น้ำหอมกลิ่นเฉพาะของ เซนต์ รีจิส ราคาเซตละ 1,600 บาท++ สำหรับ 2 ท่าน และพิเศษสำหรับผู้ที่แต่งตัวมาทานอาฟเตอร์นูนทีในธีม 1920s (Gatsby) รับฟรี ค็อกเทลฉลอง 10 ปีโรงแรม 1 แก้ว และเฉลิมฉลองในยามค่ำคืนกับซิกเนเจอร์ค็อกเทลพิเศษครบรอบ 10 ปี ราคา 395 บาท++ ต่อแก้ว

สำหรับโรงแรม เซนต์ รีจิส ก่อตั้งแห่งแรกของโลก ณ มหานครนิวยอร์กเมื่อปี ค.ศ. 1904 โดย จอห์น เจคอบ แอสเตอร์ ที่ 4 เป็นผู้ก่อตั้ง ประเพณีต่างๆ ของเซนต์ รีจิส ได้แรงบันดาลใจจาก มิสซิส แคโรไลน์ แอสเตอร์ มารดาของจอห์น เจคอบ ผู้ได้รับสมญาณาม “Queen of New York society” ตั้งแต่ธรรมเนียมการจิบชายามบ่าย หรืองานเลี้ยงแสนอลังการ ในมหานครนิวยอร์กที่มีผู้ได้รับเชิญเข้าร่วมงานเพียง 400 คน เป็นที่มาของชื่อ “Caroline’s Four Hundred” และถูกนำมาตั้งชื่อเป็นกลิ่นน้ำหอมเฉพาะของเซนต์ รีจิส ในภายหลัง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อ เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ โทร 02 207 7777 อีเมล fb.bangkok@stregis.com หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ www.stregisbangkokdining.com