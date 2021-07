เครือโรงแรม Marriott ชวนไป Work from Hotel กับโปรโมชัน Summer Dreaming

Time Out Bangkok editors

เครือโรงแรมแมริออท และ Marriott Bonvoy ชวนแขกหลีกหนีความจำเจประจำวัน และยกระดับชีวิตการทำงาน ด้วยข้อเสนอที่ดึงดูดใจจากโรงแรมในเครือแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ทั่วประเทศไทย

ภายใต้โปรโมชั่น “Summer Dreaming” ซึ่งได้ขยายเวลาออกไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2565 ให้ทุกท่านได้เลือกพักและทำงานในโรงแรมที่ร่วมรายการกว่า 40 แห่งในประเทศไทย กับห้องพักราคาพิเศษ, อาหารเช้าฟรีสำหรับ 2 คน และเครดิตประจำวันของโรงแรมอย่างจุใจ และเพื่อมอบความสะดวกสบายเพิ่มเติมให้แก่แขกผู้เข้าพัก โดยทุกการจองสามารถยกเลิกได้โดยไม่ถูกหักค่าใช้จ่ายภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเวลาเช็กอิน

สมาชิกแมริออท บอนวอย ยังจะได้รับคะแนนโบนัสของแมริออท บอนวอย อีก 5,000 คะแนนด้วย! สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครได้ฟรี ที่นี่

บรรดาแขกสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานได้อย่างเต็มที่ ด้วยเครดิต 1,000 บาทจากโรงแรมต่อห้องต่อคืน ซึ่งสามารถแลกเป็นการรับประทานอาหารในห้องพัก รวมทั้งมื้อกลางวันที่ให้พลังงาน หรืออาหารค่ำที่น่าลิ้มลอง ดังนั้น ยิ่งคุณเข้าพักนานเท่าไร คุณจะยิ่งได้สิทธิประโยชน์มากขึ้นเท่านั้น!

จุดหมายปลายทางที่น่าปรารถนามีหลากหลายพร้อมให้บริการ นักท่องเที่ยวสามารถเลือกจองห้องพักขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯ พักผ่อนริมชายหาดที่ภูเก็ต หัวหิน พัทยา ระยอง เขาหลัก หรือเกาะสมุย หรือเลือกสถานที่พักผ่อนแสนสงบในเชียงใหม่ หรือเชียงราย

โปรโมชั่น “Summer Dreaming” พร้อมให้จองแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 สำหรับการเข้าพักก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยทำการจองโดยตรงที่นี่ โดยใช้โค้ดโปรโมชั่น A1764

Marriott Bonvoy

โรงแรมและรีสอร์ทของแมริออท บอนวอย ที่ร่วมโปรโมชั่น “Summer Dreaming” มีดังนี้

Aloft Bangkok Sukhumvit 11 Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit Bangkok Marriott Hotel The Surawongse Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park Courtyard by Marriott Bangkok Four Points by Sheraton Phuket Patong Beach Resort Hua Hin Marriott Resort & Spa JW Marriott Hotel Bangkok JW Marriott Khao Lak Resort & Spa JW Marriott Phuket Resort & Spa Le Méridien Suvarnabhumi, Bangkok Golf Resort & Spa Le Meridien Chiang Mai Le Méridien Chiang Rai Resort Le Meridien Khao Lak Resort & Spa Le Méridien Phuket Beach Resort Marriott Executive Apartments Mayfair Marriott Executive Apartments Sathorn Vista Marriott Executive Apartments Sukhumvit Park Marriott Executive Apartments Bangkok, Sukhumvit Thonglor Phuket Marriott Resort & Spa, Merlin Beach Phuket Marriott Resort and Spa Nai Yang Beach Phulay Bay, a Ritz-Carlton Reserve Rayong Marriott Resort & Spa Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel Renaissance Koh Samui Resort & Spa Renaissance Pattaya Resort & Spa Renaissance Phuket Resort & Spa Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers Sheraton Grande Sukhumvit, a Luxury Collection Hotel, Bangkok Sheraton Hua Hin Pranburi Villas Sheraton Hua Hin Resort & Spa Sheraton Samui Resort The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok The Naka Island, a Luxury Collection Resort & Spa, Phuket The Ritz-Carlton Koh Samui The St. Regis Bangkok The Westin Grande Sukhumvit, Bangkok The Westin Siray Bay Resort & Spa Vana Belle, A Luxury Collection Resort, Koh Samui W Bangkok W Koh Samui

