สุพรรณิการ์ ปิดสาขาท่าเตียน-เจริญกรุง 14 วัน โดยไม่ปรับทำเดลิเวอรี เหตุค่าดำเนินการไม่คุ้ม

"ทุกร้านไม่ได้จะขาย take away แล้วรอดหมด” เจ้าของร้านเผย

ธุรกิจร้านอาหารในกรุงเทพฯ กลับเข้าสู่ห้วงเวลายากลำบากอีกครั้ง จากการประกาศมาตรการล่าสุดของ ศบค. ที่ห้ามการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้าน และให้ปรับเป็นบริการส่งเท่านั้น

หนึ่งเสียงสะท้อนจากเจ้าของธุรกิจร้านอาหารวันนี้ คือ ธัชชัย นาคพันธ์ หุ้นส่วนร้านอาหารเครือสุพรรณิการ์ ที่มีสาขาอยู่ทั่วกรุงเทพฯ โดยธัชชัยเผยว่า เขาตัดสินใจปิดร้านสุพรรณิการ์สองสาขาโดยไม่ปรับมาเป็นบริการส่ง คือ สุพรรณิการ์ สาขาท่าเตียน ที่อยู่ตรงข้ามกับพระปรางค์วัดอรุณฯ เลย และสุพรรณิการ์ สาขาเจริญกรุง ที่เพิ่งเปิดไปเมื่อปีที่แล้วและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดแบบเต็มๆ โดยจะปิดตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมเป็นต้นไป เนื่องจากไม่คุ้มค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

“เราตัดสินใจปิดชั่วคราว 14 วัน สุพรรณิการ์ท่าเตียน และสุดคั่ว by สุพรรณิการ์ สาขาเจริญกรุงเลย เนื่องจากเป็นสาขาที่ยอดขายของ take-away และ delivery ไม่ถึง 1% ของยอดขาย dine in ครับ เปิดไปก็สู้ค่าใช้จ่ายไม่ไหวครับ ถึงปิดก็ยังมีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายครับ ใช่ครับ ทุกร้านไม่ได้จะขาย take away แล้วรอดหมด” เขาเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว และยังแสดงความกังวลกับ Time Out ว่าเขาไม่แน่ใจว่าสถานการณ์นี้จะยาวกว่า 14 วัน หรือเปล่า

ทั้งนี้ ร้านสุพรรณิการ์ สาขาทองหล่อ และสาขาสาทร 10 และส้มตำเด้อ ซอยศาลาแดง ยังจะเปิดบริการสั่งกลับบ้านตามปกติ

Time Out เป็นกำลังใจให้เพื่อนพี่น้องผู้ประกอบการทุกท่านครับ