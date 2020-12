หลายคนรู้กันอยู่แล้วว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ด้วยไลฟ์สไตล์คนสมัยใหม่ที่ต้องการแต่งงานและสร้างครอบครัวน้อยลง บวกกับการแพทย์ทันสมัยที่ทำให้ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น ทำให้สัดส่วนประชากรของเมืองไทยในตอนนี้มีจำนวนผู้สูงวัยเพิ่มขึ้นในทุกปี

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น หรือ MQDC จึงเกิดไอเดียตอบรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่กำลังจะมีผู้สูงวัยเพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นกลุ่มประชากรที่ต้องการการดูแล และควรมีพื้นที่สำหรับพักผ่อนเป็นพิเศษ ด้วยการสร้างโครงการที่อยู่อาศัยที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ ไปจนถึงสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้คนสูงวัย วัยเกษียณ หรือผู้ที่กำลังหาที่อยู่อาศัยระยะยาว ได้มีพื้นที่พักผ่อนที่ตอบโจทย์ตัวเองมากที่สุด

ดิ แอสเพน ทรี (The Aspen Tree) สร้างขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่า Ageing - In - Place ซึ่งโฟกัสไปที่กลุ่มผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ทำให้การก่อสร้างและออกแบบต่างๆ มีการคำนึงถึงผู้อาศัยมากเป็นพิเศษ รวมถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นอีกเรื่องสำคัญสำหรับวัยที่ต้องการการพักผ่อนมากเป็นพิเศษ โครงการนี้จึงสร้างอยู่ในพื้นที่ที่ชื่อว่า เดอะ ฟอเรสเทียส์ (The Forestias) ป่าธรรมชาติใจกลางเมืองใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิ ที่ดูแลโดย MQDC เช่นกัน ซึ่งภายในนั้นมีทั้งอาหารสำนักงาน ศูนย์การค้า โรงแรม และศูนย์การแพทย์รวมอยู่ด้วย

โครงการนี้ยังไม่มีข้อมูลราคาเริ่มต้นระบุให้ทราบ (คาดว่าจะเปิดเผยในปีหน้านี้) แต่สำหรับมูลค่าทั้งโครงการรวมแล้วกว่า 10,000 ล้านบาท มีจำนวนบ้านทั้งหมด 290 ยูนิต และคลับเฮ้าส์ขนาด 6,000 ตร.ม. นอกจากนี้ ยังมีการบริการด้านสุขภาพที่โครงการบอกว่า เป็นการดูแลตลอดช่วงชีวิต (Holistic Lifetime Care) ซึ่งมีการร่วมมือกับแบรนด์ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุระดับโลกอย่าง เบย์เครสต์ โกลบอล โซลูชั่น (Baycrest Global Solutions) จากประเทศแคนาดา ที่มีส่วนช่วยพัฒนาโครงการให้ตอบโจทย์ผู้สูงวัยมากที่สุด

