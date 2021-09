โรงแรม The Standard เตรียมเปิดตัวที่ตึกมหานคร ในปี 2565

หลังจากเป็นหมันไปแล้วสองแบรนด์โรงแรม ในที่สุดตึกคิงพาวเวอร์มหานครก็จะได้มีโรงแรมเป็นของตัวเองเสียที โดยแบรนด์ที่ 3 ที่จะมาดูแลโซนโรงแรมของตึกสูงใจกลางสาทรนี้คือ The Standard เครือโรงแรมสุดชิคจากนิวยอร์กที่ถือหุ้นใหญ่โดยกลุ่มแสนสิริ โดยถือฤกษ์ดีวันที่ 9 เดือน 9 จัดแถลงข่าวไปเมื่อเช้านี้

โซนโรงแรมของตึกคิงพาวเวอร์นี้อยู่บริเวณครึ่งล่างของตึก โดยคราวแรกเมื่อเปิดตัวในปี 2016 นั้นจะเป็นโรงแรมแบรนด์ The Edition จากเครือ Marriott ซึ่งพับโครงการไป ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นโรงแรม The Orient-Express Hotel ที่ส่งต่อแรงบันดาลใจการเดินทางโดยรถไฟ Orient-Express แห่งแรกของโลกจากกลุ่ม Accor ตอนที่กลุ่มคิงพาวเวอร์ซื้อตึกมาเมื่อปี 2018 ซึ่งก็พับโครงการไปเรียบร้อยแล้วเช่นกัน คงเหลือเป็นมรดกการตกแต่งที่หลายคนเคยเห็นที่ Mahanakhon SkyBar

The Standard, Bangkok Mahanakhon

The Standard, Bangkok Mahakahon จะมีห้องพักทั้งหมด 155 ห้อง (มากกว่าตอนเป็น Orient Express Hotel 1 ห้อง) ในจำนวนนี้มีห้องสวีททั้งหมด 12 ห้อง ซึ่งห้องที่ใหญ่ที่สุดคือ The Bigger Penthouse กับขนาด 144 ตารางเมตร แต่ amenities นั้น ไม่ว่าจะเป็นลำโพง B&O เครื่อง Nespresso และวิวเปิดโล่งนั้นมีให้ตั้งแต่ห้องไทป์แรกขนาด 29 ตารางเมตร

ด้านอาหารการกินนั้นจะมีร้านอาหารและบาร์ทั้งหมด 5 ห้อง คือ ร้านอาหารหลัก The Parlor, ห้องชา The Tea Room, The Standard Grill ที่พร้อมส่งตรงฟีลอเมริกันกริลส์จากนิวยอร์ก, และที่หลายคนตื่นเต้นก็คือ Mott32 ร้านอาหารจีนชื่อดังจากฮ่องกง (แต่ได้แรงบันดาลใจจากร้านชำจีนแรกของนิวยอร์กที่เปิดเมื่อปี 1891) และ Rooftop Restaurant and Bar ซึ่งก็คือภาพใหม่ของร้านอาหารที่สูงที่สุดในประเทศไทย Mahanakhon SkyBar ที่จะถูกผนวกรวมและตกแต่งใหม่ให้เข้ากับแบรนด์ The Standard ไปด้วย

The Standard, Bangkok Mahanakhon The Standard Grill

ถึงจะชื่อว่า The Standard แต่หัวใจสำคัญของแบรนด์นี้คือประสบการณ์ที่ไม่ใช่แค่สแตนดาร์ด และนั่นเป็นที่มาของโลโก้ของโรงแรมที่กลับหัวกลับหาง และถ้าใครที่อาจจะเคยติดตามข่าวสังคมนิวยอร์กน่าจะเคยผ่านตาภาพปาร์ตี้สุดเหวี่ยงที่โด่งดังของที่นี่ เช่น afterparty ของ Met Gala ที่จัดต่อเนื่องที่ The Standard, High Line มาหลายปี เป็นต้น

The Standard, Bangkok Mahanakhon จะเปิดตัวในปี 2022 ส่วนใครที่อยากได้ประสบการณ์ของแบรนด์ต้องลองเช็กอินที่ The Standard, Hua Hin ที่เปิดตัวในปีนี้และเปิดให้จองห้องพักแล้วไปพลางๆ ก่อน