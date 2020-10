เตรียมพบ 'แอนน์ แฮทธาเวย์' ในบทบาทใหม่ล่าสุดจากภาพยนตร์ The Witches

หลังจากผลงานภาพยนตร์แนวแนวดราม่า-ทริลเลอร์ จากเน็ตฟลิกซ์ ออริจินัลเรื่องล่าสุด The Last Thing He Wanted ที่ร่วมแสดงกับ เบน แอฟเฟล็ก ตอนนี้นักแสดงหญิงที่ทุกคนยอมรับว่าเธอนั้นครบเครื่องทั้งฝีมือและรูปลักษณ์อย่าง แอนน์ แฮทธาเวย์ ก็จะกลับมาพร้อมผลงานบนจอภาพยนตร์อีกครั้ง ด้วยบทบาทสุดแฟนตาซีในเรื่อง The Witches ซึ่งมีกำหนดฉายในประเทศไทย 5 พฤศจิกายนนี้

แอนน์ แฮทธาเวย์ เคยรับบทในภาพยนตร์แนวแฟนตาซีมาหลายเรื่อง ซึ่งอาจด้วยรูปลักษณ์หน้าตาที่เหมาะสมกับโลกแห่งเทพนิยาย ทำให้การปรากฎตัวของเธอในแต่ละบทบาทกลายเป็นที่จดจำและน่าประทับใจ อาทิ ในภาพยนตร์ Alice in Wonderland (2010) กับบทบาทราชินีขาวผู้เลอโฉม ที่ทำเอาหลายคนต้องพูดถึงทุกครั้งเมื่อได้ยินชื่อหนังเรื่องนี้ และในครั้งนี้ก็เช่นกัน แอนน์ อาจทำให้เราตื่นเต้นกับการแสดงของเธอได้อีกครั้ง กับการรับบทเป็น 'แม่มดผู้สูงส่ง' ในภาพยนตร์เรื่อง The Witches ที่ร่วมแสดงกับนักแสดงฝีมือดีคนอื่นๆ อาทิ ออคตาเวีย สเปนเซอร์ (ผลงาน: Hidden Figures) สแตนลีย์ ทุชชี (ผลงาน: The Hunger Games) และ คริส ร็อก (นักแสดงตลกยอดเยี่ยมระดับตำนาน)

The Witches เป็นผลงานกำกับโดย โรเบิร์ต เซเมคคิส ผู้กำกับเจ้าของรางวัลออสการ์จากเรื่อง Forrest Gump โดยเนื้อเรื่องอิงมาจากนิยายของนักเขียนชื่อดัง โรอาลด์ ดาห์ล (Roald Dahl) ผู้เป็นเจ้าของหนังสืออย่าง ชาร์ลี กับโรงงานช็อคโกแล็ตมหัศจรรย์, มาทิลด้า หรือ The BFG (ยักษ์ใจดี) ซึ่งทั้งสามเรื่องที่ว่านี้ถูกดัดแปลงเป็นผลงานภาพยนตร์ทั้งสิ้น

สำหรับเรื่อง The Witches จะเล่าถึงเด็กกำพร้าที่อยู่อาศัยกับคุณยายในแถบอลาบามา ช่วงปี 1967 ทั้งสองได้พบกับแม่มดที่โหดร้าย ซึ่งเธอหลอกล่อให้เด็กคนนั้นเดินทางไปยังรีสอร์ตริมทะเลแห่งหนึ่ง ทว่าในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเอง แม่มดผู้สูงส่ง ซึ่งรับบทโดย แอนน์ แฮทธาเวย์ กลับนัดเจอเพื่อนๆ ของเธอที่รีสอร์ตแห่งนั้นเช่นกัน ส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรและน่าตื่นเต้นแค่ไหน คงต้องอดใจรอชมพร้อมกันวันที่ 5 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้

