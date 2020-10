ชวนดู 5 หนังเหงาๆ จาก ‘หว่องกาไว’ ฉบับรีมาสเตอร์ 4K ฉายเรื่องแรก 29 ต.ค. นี้

The World of Wong kar-Wai’s Retrospective

ตุลาคม - ธันวาคมปีนี้ แฟนหนัง หว่องกาไว ผู้กำกับและนักเขียนบทภาพยนตร์ชาวฮ่องกง เจ้าของผลงานหนังแนวดราม่า บรรยากาศเหงา เปล่าเปลี่ยวอ้างว้าง แต่มีสีสันและงดงามราวบทกวี เตรียมตีตั๋วเข้าโรงไปกระทำความหว่องพร้อมกันใน The World of Wong kar-Wai’s Retrospective เทศกาลหนังสัญจรที่จัดฉายหนัง 5 เรื่องของหว่องกาไวในฉบับรีมาสเตอร์ 4K

โปรแกรมฉายจะเริ่มที่เรื่อง IN THE MOOD FOR LOVE ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เรื่องราวของคุณนายชาน (จางม่านอวี้) กับ คุณเชา (เหลียงเฉาเหว่ย) ย้ายมาอยู่ในห้องเช่าติดกันในวันเดียวกันพอดี ทั้ง 2 ฝ่ายอาจต่างงานแล้ว แต่ชีวิตคู่ของแต่ละฝ่ายกำลังจืดจางและมาถึงทางตันจนไม่มีเวลาได้อยู่ด้วยกันเท่าที่ควร เมื่อคนเหงาอยู่ใกล้คนเหงา ยิ่งคุณนายชานได้เจอคุณเชาบ่อยเข้า ความรู้สึกผูกพันก็ยิ่งลึกซึ้ง และพัฒนากลายเป็นความสัมพันธ์ต้องห้ามที่ไม่ว่าใครก็ยากจะห้ามใจได้

ในบรรดาหนังทั้งหมดของผู้กำกับ หว่องกาไว เขายอมรับว่า In the Mood for Love คือหนังที่ทำยากที่สุดในชีวิต หนังใช้เวลาสร้างทั้งสิ้น 15 เดือน โดยเหลืออีกประมาณ 1 อาทิตย์จะต้องฉายในเทศกาลหนังเมืองคานส์แล้ว เขายังตัดต่อไม่เสร็จสมบูรณ์ดี แต่พอออกฉาย หนังก็ได้เข้าชิงรางวัลปาล์มทองคำและนับตั้งแต่นั้นได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในหนังเอเชียเรื่องเยี่ยมที่สุดเคยสร้างมา

HAPPY TOGETHER (12 พ.ย.) คู่รักชายหนุ่ม 2 คนเดินทางมายังประเทศอาร์เจนติน่า เพื่อหวังจะได้ดูน้ำตกอีกวาซูด้วยกัน แต่นับวันที่อยู่ด้วยกันความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่ก็ยิ่งแย่ลง กลายเป็นความสัมพันธ์ที่ทั้งรัก ทั้งเกลียด ทั้งอุ่นใจและทำให้เสียน้ำตา แม้จะมีช่วงที่ต้องห่างเหินกันไป แต่ทั้งคู่ก็มีเหตุให้โคจรกลับมาพบเจอกันเสมอ และลึกๆ ในใจของแต่ละฝ่ายต่างรู้ดีว่าความสัมพันธ์แบบนี้ เป็นความรักที่มีแต่พวกเขาเท่านั้นที่เข้าใจ แต่มันจะเป็นเช่นนั้นได้ตลอดไปหรือไม่ ในเมื่อมีใครอีกคนกำลังเข้ามาทำให้ความรู้สึกที่แต่ละคนเคยมีไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป Happy Together ออกฉายครั้งแรกในเทศกาลหนังเมืองคานส์เมื่อปี 1997 ตัวหนังได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามจนได้เข้าชิงรางวัลปาล์มทองคำ และส่งให้หว่องกาไวคว้ารางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมไปครอง

FALLEN ANGELS (26 พ.ย.) ฮ่องกงยามค่ำคืน แม้แต่มือปืนก็ฝืนความเหงาไม่ได้ เมื่อนักฆ่าหนุ่มมาดนิ่งทำงานตามคำสั่งของหญิงสาวลึกลับที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนนานเท่าไหร่ หัวใจของพวกเขาก็ยิ่งผูกพันกัน แต่มันกลายเป็นทั้งความสุขและปัญหา เพราะด้วยอาชีพแบบนี้ หากไม่ระวังหัวใจอาจทำให้เกิดความวุ่นวายตามมา และไม่ใกล้ไม่ไกลจากเหตุการณ์นั้น หนุ่มใบ้ ผู้ชอบสวมรอยเป็นเจ้าของร้านอาหารดันไปตกหลุมรักสาวผมบลอนด์สุดเปี่ยมสีสันที่ยังคงไม่ลืมแฟนเก่า และไม่ว่าจะทำอย่างไร เขาก็เข้าไปแทนที่คนรักเก่าในหัวใจของเธอไม่ได้เสียที เขาจะยึดมั่นในความรักนั้นต่อไหม หรือจะยอมเดินแพ้และเดินจากไป3

2046 (10 ธ.ค.) โจวมู่หวัน ( เหลียงเฉาเหว่ย ) นักหนังสือพิมพ์ ผู้ผิดหวังในรัก เดินทางไปสิงคโปร์ กลายเป็นเพลย์บอย เขาใช้เวลาที่นั่นสามปี ก่อนจะกลับมาฮ่องกง หนังเล่าเรื่องในคืนวันก่อนคริสมาสต์ เรื่องราวของ โจวมูหวัน ห้องหมายเลข 2046 และผู้หญิง 4 คนในชีวิตเขา จากห้องที่นำพาตัวละครเหงามาเจอกัน รักกัน ห้อง 2046 จะทำให้คนดูตกอยู่ในห้วงแห่งรัก เปิดประตูและเชื้อเชิญผู้คนสู่โลกที่ยิ่งใหญ่ขึ้น ร้าวรานยื่งขึ้น และเหงาขึ้นกว่าเดิม

CHUNGKING EXPRESS (24 ธ.ค.) เพราะความรักนั้นมีวันหมดอายุ แต่ไม่ใช่ทุกคนจะรับได้เมื่อวันนั้นมาถึง Chungking Express จะพาคนดูไปพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2 นาย 622 และ 623 ที่หัวใจเจ็บหนักจากการโดนทิ้ง 622 ใช้เวลาในการตามสับปะรดกระป๋องที่หมดอายุในวันเกิดของตัวเองเพื่อเป็นเหตุผลในการรอคอยแฟนเก่า ส่วน623 คือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เอาแต่คิดถึงแฟนเก่าที่ทิ้งเขาไป จนลืมมองผู้คนที่อยู่รอบตัว ในคืนอันโดดเดี่ยวทั้งคู่ไม่รู้ตัวเลยว่า ความรักครั้งเก่าที่หมดอายุไปแล้ว อาจเป็นจุดเริ่มต้นของความรักครั้งใหม่ที่มาแบบไม่ทันตั้งตัวก็ได้ Chungking Express อาจไม่ใช่หนังเรื่องแรกที่ หว่องกาไว กำกับ แต่อาจเรียกได้ว่านี่คือหนังเรื่องแรกที่ส่งให้เขาโด่งดังในระดับโลกของจริง เนื่องจาก เควนติน ทาแรนติโน่ ผู้เป็นแฟนตัวยงของ หว่องกาไว นำหนังไปฉายแบบจำกัดโรงในอเมริกาผ่านค่าย Miramax ในปี 1996 หลังจากหนังฉายครั้งแรกที่ฮ่องกงในปี 1994 และสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือตำนาน

