Time Out Index 2021: บอกเราหน่อยว่ากรุงเทพฯ ยังให้ชีวิตดีๆ ที่ลงตัวสำหรับคุณอยู่ไหม

Time Out Bangkok editors

เพราะ Time Out คือภาพสะท้อนของชีวิตในเมือง เราเลยมุ่งมั่นที่เป็นกระจกสะท้อนภาพที่ถูกต้องอยู่เสมอ แต่ละปี Time Out ทุกเอดิชันทั่วโลกที่มีคนอ่านรวมกันนับล้านๆ คน จึงร่วมกันทำแบบสอบถามที่ชื่อว่า Time Out Index เพื่อจะเรียนรู้ว่า ในแต่ละปีที่เปลี่ยนผ่านไป ชีวิตในเมืองของคุณเป็นอย่างไรบ้าง มีอะไรใหม่ มีอะไรที่คุณชอบ หรือมีอะไรที่คุณอยากให้มันผ่านพ้นไป

นับถึงตอนนี้ก็ครบปีพอดีที่เราอยู่กับไวรัสที่ชื่อว่า COVID-19 และแน่นอนว่ามันเป็นช่วงชีวิตที่ไม่น่าพิศมัยนักสำหรับใครหลายๆ คน เราเองเลยยิ่งอยากถามไถ่ ว่าคุณเป็นยังไงบ้าง ชีวิตในกรุงของคุณยังไหวไหม และกรุงเทพฯ ยังเป็นคำตอบสำหรับชีวิตดีๆ ที่ลงตัวอยู่หรือเปล่า

เราขอเวลาคุณไม่ถึง 10 นาทีมาร่วมกันตอบแบบสอบถามสั้นๆ ตรงนี้ แล้วเมื่อจบคำถาม ระบบจะบอกคุณว่า กรุงเทพฯ (หรือเมืองของคุณถ้าคุณไม่ได้อยู่กรุงเทพ) ยังเป็นคำตอบสำหรับคุณอยู่ไหม คุณยังรักเมืองกรุงดี หรือคุณน่าจะห่างเมืองกรุงสักพัก

คลิกทำแบบสอบถามที่นี่