Time Out Market เตรียมเปิดตัวที่ดูไบเป็นที่แรกในเอเชีย ในต้นปี 2021

ถึงแม้จะยังอยู่ในช่วงเวลาของการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส แต่สถานการณ์ในหลายประเทศก็ค่อยๆ ฟื้นตัว รวมถึงเมืองใหญ่แห่งภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างดูไบ ที่ข่าวอัพเดตล่าสุดจากเพื่อน Time Out Dubai ของเราคือการเริ่มเดินหน้าเพื่อเตรียมเปิดตัว Time Out Market Dubai ณ ศูนย์การค้าใจกลางนครดูไบ เป็น Time Out Market แห่งแรกในเอเชียในต้นปีหน้าตามแพลนเดินเป็นที่เรียบร้อย

Souk Al Bahar Dubai/Time Out Market Dubai

Time Out Market เปิดตัวครั้งแรกที่ลิสบอน โปรตุเกส ในปี 2014 ในอาคารเก่ายุค 1890s ใจกลางเมือง เป็นฟู้ดมาร์เก็ตที่เป็นมากกว่าฟู้ดคอร์ททั่วไป โดยรวมเอาร้านอาหารและบาร์ดังโดยเชฟและบาร์เทนเดอร์ดังจากทั่วเมืองมาไว้ในที่เดียวกัน พร้อมๆ กับพื้นที่แสดงดนตรีสดและการแสดงทางวัฒนธรรม เป็นการต่อยอดความเชี่ยวชาญของ Time Out ออกมาเพื่อสร้างคอมมูนิตีของชาวเมืองที่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว ซึ่ง Time Out Market Lisbon ประสบความสำเร็จมาก มีลูกค้าปีละนับล้านคน จนทำให้ Time Out ตัดสินใจขยายแพลตฟอร์ตฟู้ดมาร์เก็ตนี้ไปยังเมืองอื่นๆ เช่น นิวยอร์ก บอสตัน ไมอามี และล่าสุดที่กำลังจะเปิดตัวในปีหน้าคือ ดูไบ ซึ่งจะเป็นที่แรกในเอเชีย

Time Out Market Dubai จะตั้งอยู่บนพื้นที่ราว 30,000 ตารางฟุตของศูนย์การค้า Souk Al Bahar ใจกลางนครดูไบ มีร้านชื่อดังโดยเชฟชื่อดังจากทั้วดูไบมาเปิดซุ้มกันถึง 17 ร้าน เช่น ร้านอาหารอินเดีย Masti, ร้านอาหารโมเดิร์นควิซีน BB Social, ร้านอาหารยุโรป Folly by Nick & Scott, ร้านอาหารเวียดนาม Vieynamese Foodies, ร้านเบอร์เกอร์ Pickl และร้านกาแฟชื่อดัง Nightjar เป็นต้น

นอกจากนั้นยังมีบาร์ที่จะมาเสิร์ฟเครื่องดื่มให้นักชิมถึง 3 บาร์ และเวทีที่จะเปิดพื้นที่ให้วงดนตรีจากทั่วดูไบมาแสดงดนตรีสด เพื่อสร้างความเป็นคอมมูนิตี้อีกด้วย