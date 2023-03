เปิดไฮไลต์ Van Gogh Alive Bangkok รวมผลงานดัง 3 พันภาพพร้อมป็อปอัปคาเฟ่ เริ่ม 31 มีนาคมนี้ ที่ชั้น 6 ไอคอนสยาม

อีเวนต์ใหญ่ส่งท้ายเดือนมีนาคมที่หลายคนรอคอยตอนนี้ก็คือ Van Gogh Alive Bangkok นิทรรศการศิลปะดิจิทัลอิมเมอร์ซีฟระดับโลกที่รวบรวมผลงานศิลปะชิ้นสำคัญของ Vincent Van Gogh มาจัดแสดงในรูปแบบ Immersive Multi-Sensory Experience มีผู้เข้าชมกว่า 8.5 ล้านคนใน 80 เมืองทั่วโลกที่เคยจัดแสดง เช่น ปักกิ่ง, เบอร์ลิน, เดนเวอร์, ลอนดอน, มาดริด, มอสโก, โรม, ซิดนีย์, แฟรงค์เฟิร์ต, นาโกย่า และกัวลาลัมเปอร์

สำหรับ Van Gogh Alive Bangkok จะจัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ I dream my painting, and then I paint my dream ไฮไลต์ของงานคือการรวบรวมผลงานมาสเตอร์พีซทั้งภาพเขียน ภาพสเก็ตช์ ภาพพิมพ์ ที่สมบูรณ์ที่สุดรวมจำนวนกว่า 3,000 ภาพมาจัดแสดงในรูปแบบดิจิทัลอาร์ตที่จะถูกฉายภาพแบบคาไลโดสโคปบนพื้นและกำแพงขนาดยักษ์สูงกว่า 6 เมตร ประกอบเพลงคลาสสิกระบบเซอร์ราวนด์คุณภาพระดับโรงภาพยนตร์

นอกจากนี้ยังมีห้องที่จำลองมาจากภาพวาดสุดโด่งดังอย่าง Bedroom of Arles ภาพห้องนอนของ Van Gogh ขณะใช้ชีวิตอยู่ในย่าน Arles ของฝรั่งเศส ในช่วงปี ค.ศ. 1888 และห้อง Reality Art Space พื้นที่ที่คนดูจะได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับโลกแห่งจินตนาการของ Van Gogh จากผลงานชื่อดังหลายๆ ผลงาน เช่น The Starry Night, Café Terrace at Night, Night Coffee,Yellow House, Daubigny's Garden, Noon - Rest from Work และ Wheat Field with Crows และยังมี Van Gogh Café by After You ป็อปอัปคาเฟ่ที่รังสรรค์เมนูขนมและเครื่องดื่มขึ้นมาเพื่อนิทรรศการนี้โดยเฉพาะ

Van Gogh Alive Bangkok จะจัดแสดงระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 31 กรกฎาคม 2566 ณ Attraction Hall ชั้น 6 ไอคอนสยาม เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ Thai Ticket Major ราคาบัตร VIP 1,490 บาท, บัตรทั่วไป 990 บาท, บัตร Early Bird 690 บาท (ใช้ได้ถึง 30 เม.ย. 2566) และบัตรนักเรียน/นักศึกษา 480 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1338 หรือ ICONSIAM