Bamboo Bar โรงแรมโอเรียนเต็ล คว้าอันดับที่ 35 บาร์ที่ดีที่สุุดในโลก World's 50 Best Bars 2020

The Bamboo Bar/Mandarin Oriental Bangkok

ประกาศไปแล้วเมื่อช่วงดึกคืนวาน (5 พ.ย.) ตามเวลาประเทศไทย สำหรับ 50 ลำดับแรกของสิสต์ World's 50 Best Bars ที่หลายคนเฝ้ารอ ซึ่งเป็นไปตามความคาดหมายว่า The Bamboo Bar ของโรงแรมโอเรียนเต็ล (Mandarin Oriental, Bangkok) คือบาร์ไทยหนึ่งเดียวใน 50 อันดับแรก อยู่ในลำดับที่ 35 ของบาร์ที่ดีที่สุดในโลก โดยบาร์อันดับ 1 ของโลกปีนี้คือ Connaught Bar ลอนดอน ในขณะที่บาร์สัญชาติเอเชียที่รั้งตำแหน่งสูงที่สุดคือ Atlas สิงคโปร์ ในลำดับที่ 4

The Bamboo Bar นับเป็นแจสบาร์ที่ยืนระยะจนกลายเป็นตำนานของกรุงเทพฯ มาตั้งแต่ยุคทศวรรษที่ 1950 โดยเพิ่งจะรีโนเวทใหม่หมดพร้อมๆ กับตัวโรงแรมไปเมื่อปีกลาย ปัจจุบันบริหารงานโดย Jamie Rhind บาร์เทนเดอร์ชาวอังกฤษที่หยิบเอาวัฒนธรรมอาหารและการดื่มกินของไทยมาดัดแปลงลงในแก้วค็อกเทล The Bamboo Bar ปรากฏตัวในลิสต์ World's 50 Best Bars ครั้งแรกในปี 2018 ในลำดับที่ 55 และปีนี้คือครั้งแรกที่บาร์หรูแห่งนี้ได้เข้าสู่ 50 ลำดับแรก

World's 50 Best Bars จัดอันดับครั้งแรกในปี 2009 และปัจจุบันเป็นหนึ่งในการจัดอันดับบาร์ที่ได้รับการยอมรับที่สุดในโลก โดยอีก 1 บาร์ไทยที่อยู่ในลิสต์ 50 อันดับถัดมาในปีนี้คือ Vesper ในลำดับที่ 62

ขอแสดงความยินดีกับ Jamie และทีมงานด้วยครับ!