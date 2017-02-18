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34 pictures of Croatia's most awesome castles

By Justin McDonnell Posted: Saturday February 18 2017, 1:18am

34 pictures of Croatia's most awesome castles

Croatia's multilayered landscapes are strewn with impressive castles and palaces. Situated on rocky promontories, or looming over misty mountains: the Adriatic is full of well-maintained castles, as well as some beautiful crumbling ruins. We've handpicked our favourites in this Instagram gallery.

Check out a video of the fairytale Trakoščan castle covered in snow.

Discover more amazing destinations in Croatia. 

Pazin Castle, Istria

 

 

 

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 Stari Grad, Varazdin

 

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Veliki Tabor, Zagorje

 

 

 

 

 

 

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 Trakošćan Castle, Varaždin County

 

 

 

 

 Klenovnik Castle, Klenovik

 

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 Novi Dvori, near Zagreb

 

 Marusevec, Ivanec

 

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A post shared by Josip (@josip_1984_) on

 

 

A post shared by Josip (@josip_1984_) on

 Bosiljevo, near Karlovac

 

A post shared by D.Jež (@djula_jez) on

 

 

A post shared by Maja (@zg_maja) on

Novigrad na Dobri, Gorski Kotar

 

 

A post shared by Oliver Švob (@oliversvob) on

 

 

A post shared by Leon Photography (@leon.photo) on

Dubovac, Karlovac 

 

A post shared by @hamdamurr on

 

 

Ribnik castle, near Ozalj

 

 

A post shared by @marinstagram78 on

 

 

 

A post shared by Andrej Avsec (@aavsec) on

Ilok Castle, Ilok 

 

 

A post shared by Jelena Dragojevic Ena (@hermodino) on

 

 

 

 

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Staff writer
By Justin McDonnell

Justin is the editor of Time Out Croatia. Follow him @justinmcdonnel.

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