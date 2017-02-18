34 pictures of Croatia's most awesome castles

Croatia's multilayered landscapes are strewn with impressive castles and palaces. Situated on rocky promontories, or looming over misty mountains: the Adriatic is full of well-maintained castles, as well as some beautiful crumbling ruins. We've handpicked our favourites in this Instagram gallery.
Check out a video of the fairytale Trakoščan castle covered in snow.
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