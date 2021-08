เห็นแล้วอยากเทเลพอร์ตไปมาเก๊า ประติมากรรม Miss You โดย Gongkan หนึ่งในไฮไลต์ของงาน Art Macao 2021

Courtesy of the artist and Tang Contemporary Art Gallery Bangkok

ถ้าไม่ติดว่าสถานการณ์โควิด-19ยังวิกฤตอยู่ เราคงจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของแวดวงศิลปะในไทยคึกคักมากกว่านี้ เช่นที่มาเก๊า ซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงงาน Art Macao: Macao International Art Biennale 2021 เทศกาลศิลปะและวัฒนธรรมระดับนานาชาติที่รวมนิทรรศการขนาดใหญ่กว่า 30 งานจากศิลปินทั่วทุกมุมโลกมาจัดแสดงในสถานที่ต่างๆ ทั่วเมือง โดยปีนี้จัดขึ้นในธีม To Create for Well-being

ปีนี้ Gongkan (กันตภณ เมธีกุล) ศิลปินไทยเจ้าของผลงาน Teleport ที่หลายคนคุ้นตาดีก็ได้นำผลงานไปจัดแสดงทั้งผลงานภาพวาดและประติมากรรมที่ถูกยกให้เป็นหนึ่งในไฮไลต์ของงานอย่าง Miss You รูปปั้นไฟเบอร์กลาสคนสองคนกำลังโผเข้ากอดกัน คอนเซ็ปต์คือ การรักอย่างอิสระ ไร้ขีดจำกัดและทุกคนมีอิสระในการเลือกคนที่อยากรักไม่ว่าเขาหรือเธอจะเป็นใคร เพราะบางครั้งความรักและความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนถูกกีดขวางด้วยระยะห่างทางกายภาพ เชื้อชาติ หรือแม้แต่สถานะทางสังคม

Courtesy of the artist and Tang Contemporary Art Gallery Bangkok

Miss You เป็นผลงานที่ Gongkan สร้างสรรค์ร่วมกับ Tang Contemporary Art และจัดแสดงที่งาน Art Macao 2021 เป็นที่แรก ณ Anim’Arte NAM VAN ศูนย์กิจกรรมริมทะเลสาบนัมวาน (Nam Vam Lake) เปิดตัวไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและจะจัดแสดงไปถึงวันที่ 23 พฤศจิกายนนี้ ใครอยากดูผลงานชิ้นนี้ที่ไทยคงต้องลุ้นไปก่อนเพราะตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการนำมาจัดแสดงที่ไทย

Courtesy of the artist and Tang Contemporary Art Gallery Bangkok

Courtesy of the artist and Tang Contemporary Art Gallery Bangkok

นอกจาก Gongkan ก็ยังมี Pannaphan Yodmanee (ปานพรรณ ยอดมณี) ศิลปินไทยอีกหนึ่งคนที่ได้ไปโชว์ผลงานในเทศกาลศิลปะครั้งนี้กับผลงานภาพวาดผสมรูปปั้นชื่อ The magical circle of death and birth ซึ่งจัดแสดงอยู่ที่ Macau Museum of Art ใครอยากดูผลงานของศิลปินไทยทั้งสองคน รวมถึงงานศิลปะอื่นๆ ในเทศกาล Art Macao: Macao International Art Biennale 2021 ซึ่งจะจัดแสดงไปจนถึงเดือนตุลาคม สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ Art Macao หรือติดตามได้ที่เฟซบุ๊กการท่องเที่ยวมาเก๊าประจำประเทศไทย